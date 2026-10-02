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Турция, Азербайджан и Грузия задълбочават военното сътрудничество за сигурността на Кавказ

Турция, Азербайджан и Грузия задълбочават военното сътрудничество за сигурността на Кавказ
Снимка: Facebook/T.C. Millî Savunma Bakanlığı

Министрите на отбраната на трите държави обсъдиха регионалната сигурност, военните учения и защитата на стратегическите енергийни и транспортни проекти

Министърът на отбраната на Турция заяви в петък, че сигурността на Кавказ не може да се разглежда отделно от сигурността на Турция, Азербайджан и Грузия, подчертавайки значението на тристранното сътрудничество за регионалния мир и стабилност, предаде Анадолската агенция.

Изразявайки задоволството си от присъствието си в азербайджанския град Шуша, който той нарече сърцето на културата на страната, на тристранна среща на министрите на отбраната, Яшар Гюлер заяви, че Турция, Азербайджан и Грузия са три приятелски съседни държави, свързани от споделена история и география, взаимно доверие и силни приятелски връзки.

Той каза, че силните връзки между трите страни са се развили във все по-задълбочено и многоизмерно стратегическо сътрудничество, докато Южен Кавказ претърпява значителна трансформация.

Отбелязвайки, че Турция приветства последните развития към установяване на мир между Азербайджан и Армения, Гюлер каза: "Вярваме, че тази нова ера ще създаде нови възможности за сътрудничество в Южен Кавказ чрез съвместните усилия на страните в региона."

"Тук сътрудничеството между Турция, Азербайджан и Грузия е от особено значение", каза той.

Гюлер заяви, че съществуващите енергийни, транспортни и комуникационни проекти между трите страни допринасят не само за икономическото развитие, но и за регионалната сигурност и стабилност.

"Осигуряването на сигурността на тези проекти е споделена отговорност на нашите страни", каза той.

Гюлер заяви, че съвместните военни учения, тренировки и обмен на опит между въоръжените сили на трите страни са практическо отражение на тази отговорност.

"Сигурността на Кавказ не може да се разглежда отделно от сигурността на Турция, Азербайджан и Грузия", каза той.

"С това разбиране бих искал още веднъж да изразя нашата силна подкрепа за независимостта и териториалната цялост на Грузия и Азербайджан", каза той, добавяйки: "В следващите дни сме готови да задълбочим съществуващото доверие и солидарност между нашите три страни по начин, който служи на мира, сигурността, стабилността и просперитета в Кавказ."

Докато беше в Шуша, Гюлер проведе и отделни двустранни срещи с министъра на отбраната на Азербайджан генерал Закир Хасанов и с вицепремиера и министър на отбраната на Грузия Ираклий Чиковани.

Според турското Министерство на националната отбрана, Гюлер и Хасанов са се срещнали преди тристранната среща.

Гюлер се срещна и с Чиковани като част от посещението си в Шуша за тристранната среща на министрите на отбраната.

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