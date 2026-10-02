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Над 1200 нарушения белязаха предизборната кампания в Босна и Херцеговина

Над 1200 нарушения белязаха предизборната кампания в Босна и Херцеговина
Снимка: БТА

Най-честите нарушения са свързани със злоупотреба с обществени средства, формирането на секционни комисии и подраняла предизборна агитация

Общо 1282 нарушения са регистрирани в рамките на предизборната кампания за общите избори в Босна и Херцеговина, съобщи на сайта си неправителствената организация "Под лупа".

Най-често сигналите са свързани със злоупотреба с обществени средства, нередности при формирането на секционните избирателни комисии и нарушения, свързани с подраняла предизборна кампания.

До момента организацията е установила 304 случая, свързани с формирането на секционните избирателни комисии. От тях 39 са свързани с подозрения за купуване на места в комисиите.

Останалите 265 случая са свързани със съмнения, че определени председатели на секционни избирателни комисии са имали връзки с политически партии.

"Най-сериозно предупреждаваме всички политически субекти и представители на партии, които имат намерение да нарушават изборния процес, че с всички средства ще настояваме да бъдат санкционирани, а изборите на съответните избирателни секции ще бъдат анулирани и повторени след седем дни", подчертаха от организацията.

На общите избори в Босна и Херцеговина на 4 октомври около 3,4 милиона избиратели ще имат възможност да определят бъдещето на страната си.

Гласуването е за трима членове на босненското Президентство, които представляват трите държавотворни народа в страната - сърби, хървати и бошняци. След избирането си тримата членове на Президентството го оглавяват на ротационен принцип.

На изборите ще бъдат избрани и над 500 депутати в държавния парламент, парламентите на двете съставни части на страната - Република Сръбска и Федерация Босна и Херцеговина - както и представители в кантоналните парламенти.

Политическата система на страната е резултат от Дейтънското мирно споразумение, сложило край на междуетническата война в Босна и Херцеговина през 1992-1995 г.

Съгласно споразумението страната е разделена на две полуавтономни съставни части - Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина, в която живеят бошняци и босненски хървати.

И двете съставни части разполагат със собствени правителства, парламенти и полиция, но са свързани чрез общи държавни институции.

Сред тях са съдебната система, армията, службите за сигурност и данъчната администрация.

Дейтънското споразумение определя и ролята на върховния представител на международната общност в Босна и Херцеговина. Той разполага с широки правомощия, сред които възможността да налага закони и да освобождава официални длъжностни лица.

 

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