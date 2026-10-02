Новини
Търси
Подкаст
Общество

Майка и дъщеря откраднаха 450 евро от дома на 85-годишна жена в Монтана

Майка и дъщеря откраднаха 450 евро от дома на 85-годишна жена в Монтана
pixabay

Двете се представили за лични асистенти, изпратени от общината, и влезли в дома ѝ

Майка и дъщеря измамили 85-годишна жена и откраднали 450 евро от дома ѝ в Монтана, съобщиха от ОДМВР.

На 23 август 2026 г. около 08:00 ч. две жени посетили дома на 85-годишната жителка на Монтана, която е инвалид с чужда помощ. Те я въвели в заблуждение, че са изпратени от общината като лични асистенти и трябва да оформят необходимите документи, след което влезли в апартамента.

Докато едната разговаряла с възрастната жена, другата обикаляла и оглеждала стаите. След напускането им 85-годишната установила, че от нощното шкафче в спалнята ѝ липсват 450 евро.

По случая е образувана преписка за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. В резултат на проведените ОИМ са установени извършителките - майка и дъщеря на 54 и 36 години от Монтана. Част от откраднатите пари са установени, иззети и върнати на собственичката срещу разписка. Материалите по случая ще бъдат докладвани на РП-Монтана.

Още по темата

Предупреждение за опити за телефонни измами в Петрич

Предупреждение за опити за телефонни измами в Петрич

Мъж предаде в полицията 3100 евро, взети при измама в Кърджали

Мъж предаде в полицията 3100 евро, взети при измама в Кърджали

Антипример: Трима мъже измамиха 67-годишна жена

Антипример: Трима мъже измамиха 67-годишна жена

Не крадат парите ви – карат ви сами да им ги дадете: опасна измама набира скорост

Не крадат парите ви – карат ви сами да им ги дадете: опасна измама набира скорост

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Клон падна върху зеленчуков магазин в Бургас

Клон падна върху зеленчуков магазин в Бургас

Локализиран е пожарът в Харманлийско

Локализиран е пожарът в Харманлийско

Проверка в „Св. Анна“ за отказано кръводаряване заради липса на храна

Проверка в „Св. Анна“ за отказано кръводаряване заради липса на храна

Осъдиха двама грузинци на по 3 години условно за контрабанда на 20 пистолета

Осъдиха двама грузинци на по 3 години условно за контрабанда на 20 пистолета

Автомобил, обявен за откраднат във Великобритания, е открит в Угърчин

Автомобил, обявен за откраднат във Великобритания, е открит в Угърчин

Водещи

Бунт в Русе заради парите за Карлос Насар: С какво един състезател е повече от другите?

Бунт в Русе заради парите за Карлос Насар: С какво един състезател е повече от другите?

  • Току-що
Путин подкрепя Вучич: Надявам се той да бъде министър-председател на Сърбия

Путин подкрепя Вучич: Надявам се той да бъде министър-председател на Сърбия

  • Преди 3 минути
ЕБВР засилва инвестициите в инфраструктурата в България

ЕБВР засилва инвестициите в инфраструктурата в България

Клон падна върху зеленчуков магазин в Бургас

Клон падна върху зеленчуков магазин в Бургас

Високо кръвно, холестерол, инфаркт: Говори кардиологът доц. д-р Светлин Цонев

Високо кръвно, холестерол, инфаркт: Говори кардиологът доц. д-р Светлин Цонев

  • Преди 18 минути
Българин влезе в управата на световната федерация по хокей

Българин влезе в управата на световната федерация по хокей

  • Преди 20 минути
Локализиран е пожарът в Харманлийско

Локализиран е пожарът в Харманлийско

Турция, Азербайджан и Грузия задълбочават военното сътрудничество за сигурността на Кавказ

Турция, Азербайджан и Грузия задълбочават военното сътрудничество за сигурността на Кавказ

  • Преди 26 минути
Европейският пазар стабилизира продажбите на Tesla

Европейският пазар стабилизира продажбите на Tesla

  • Преди 28 минути
Проверка в „Св. Анна“ за отказано кръводаряване заради липса на храна

Проверка в „Св. Анна“ за отказано кръводаряване заради липса на храна

Осъдиха двама грузинци на по 3 години условно за контрабанда на 20 пистолета

Осъдиха двама грузинци на по 3 години условно за контрабанда на 20 пистолета

Майка и дъщеря откраднаха 450 евро от дома на 85-годишна жена в Монтана

Майка и дъщеря откраднаха 450 евро от дома на 85-годишна жена в Монтана

Учени изследват почвата в търсене на Ноевия ковчег в Турция

Учени изследват почвата в търсене на Ноевия ковчег в Турция

  • Преди 44 минути
Барселона си отдъхна заради контузията на Рафиня

Барселона си отдъхна заради контузията на Рафиня

  • Преди 46 минути
Над 1200 нарушения белязаха предизборната кампания в Босна и Херцеговина

Над 1200 нарушения белязаха предизборната кампания в Босна и Херцеговина

  • Преди 48 минути