Майка и дъщеря откраднаха 450 евро от дома на 85-годишна жена в Монтана

Майка и дъщеря измамили 85-годишна жена и откраднали 450 евро от дома ѝ в Монтана, съобщиха от ОДМВР.

На 23 август 2026 г. около 08:00 ч. две жени посетили дома на 85-годишната жителка на Монтана, която е инвалид с чужда помощ. Те я въвели в заблуждение, че са изпратени от общината като лични асистенти и трябва да оформят необходимите документи, след което влезли в апартамента.

Докато едната разговаряла с възрастната жена, другата обикаляла и оглеждала стаите. След напускането им 85-годишната установила, че от нощното шкафче в спалнята ѝ липсват 450 евро.

По случая е образувана преписка за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. В резултат на проведените ОИМ са установени извършителките - майка и дъщеря на 54 и 36 години от Монтана. Част от откраднатите пари са установени, иззети и върнати на собственичката срещу разписка. Материалите по случая ще бъдат докладвани на РП-Монтана.