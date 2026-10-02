Клон падна върху зеленчуков магазин в Бургас

Голям клон от дърво се е отчупил и е паднал върху зеленчуков магазин в Бургас, съобщава БНТ. Инцидентът е станал този следобед на ул. „Демокрация“.

Падането на клона е засегнало част от търговския обект и е довело до счупване на част от рафтовете с продукцията. Той е препречил тротоара и велоалеята, затруднявайки движението на пешеходци и велосипедисти. Изпратени са екипи, които да разчистят мястото.

Няма пострадали при инцидента. Все още не е известна причината, довела до отчупването на клона.

На места в Бургас следобед има по-силни пориви на вятъра.