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Зеленски подписа закона за присъединяването на Украйна към Европейския фонд за отбрана

Зеленски подписа закона за присъединяването на Украйна към Европейския фонд за отбрана
Снимка: AP/БТА

Участието на Киев ще позволи на украински компании да се включат в общи европейски проекти за отбранителни изследвания, разработки и производство

Президентът на Украйна Володимир Зеленски подписа закона за ратифициране на споразумението между Украйна и Европейския съюз за участието на страната в Европейския фонд за отбрана (ЕФО), съобщи "Укринформ".

С подписването на закона приключват необходимите вътрешни процедури от украинска страна, за да може споразумението с ЕС да влезе в сила. То беше сключено на 13 юли 2026 г. в Киев.

Европейският фонд за отбрана е инструмент на ЕС, който подкрепя съвместни изследвания и разработки в областта на отбраната и има за цел да укрепва европейската технологична и индустриална база в сектора.

Законът създава правната основа за участието на Украйна във фонда. Очаква се това да задълбочи сътрудничеството между Киев и ЕС в отбранителната индустрия и да даде възможност на украински компании да участват в съвместни европейски проекти.

Проектите могат да обхващат изследвания, разработки и производство на отбранителни продукти и технологии. Участието във фонда се очаква също да повиши технологичния, иновационния и производствения капацитет на украинската отбранителна промишленост.

Сред очакваните ефекти са привличането на допълнително финансиране за научноизследователска и развойна дейност и укрепването на отбранителните способности на Украйна.

На 16 септември Върховната рада прие закона за ратифициране на споразумението между Украйна и Европейския съюз за участието на страната в Европейския фонд за отбрана.

Мярката беше подкрепена от 312 депутати.

С подписването от Зеленски Украйна завършва националната процедура по ратифициране на споразумението, което отваря пътя към практическото ѝ участие в механизмите на Европейския фонд за отбрана.

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