Зеленски подписа закона за присъединяването на Украйна към Европейския фонд за отбрана

Президентът на Украйна Володимир Зеленски подписа закона за ратифициране на споразумението между Украйна и Европейския съюз за участието на страната в Европейския фонд за отбрана (ЕФО), съобщи "Укринформ".
С подписването на закона приключват необходимите вътрешни процедури от украинска страна, за да може споразумението с ЕС да влезе в сила. То беше сключено на 13 юли 2026 г. в Киев.
Европейският фонд за отбрана е инструмент на ЕС, който подкрепя съвместни изследвания и разработки в областта на отбраната и има за цел да укрепва европейската технологична и индустриална база в сектора.
Законът създава правната основа за участието на Украйна във фонда. Очаква се това да задълбочи сътрудничеството между Киев и ЕС в отбранителната индустрия и да даде възможност на украински компании да участват в съвместни европейски проекти.
Проектите могат да обхващат изследвания, разработки и производство на отбранителни продукти и технологии. Участието във фонда се очаква също да повиши технологичния, иновационния и производствения капацитет на украинската отбранителна промишленост.
Сред очакваните ефекти са привличането на допълнително финансиране за научноизследователска и развойна дейност и укрепването на отбранителните способности на Украйна.
На 16 септември Върховната рада прие закона за ратифициране на споразумението между Украйна и Европейския съюз за участието на страната в Европейския фонд за отбрана.
Мярката беше подкрепена от 312 депутати.
С подписването от Зеленски Украйна завършва националната процедура по ратифициране на споразумението, което отваря пътя към практическото ѝ участие в механизмите на Европейския фонд за отбрана.