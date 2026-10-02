Смокините - истинска „хранителна бомба“, но с важни предупреждения

Една малка смокиня има около 30 калории и осигурява приблизително 8 грама въглехидрати, от които 6,5 грама са естествени захари, както и около 1 грам фибри. Плодът е източник и на редица минерали и витамини, сред които мед, магнезий, калий, витамин B6 и витамин K.

Смокините отдавна се използват като средство за облекчаване на запека, а резултатите от съвременни изследвания подкрепят този ефект. При едно проучване с участието на 150 души е установено, че консумацията на четири сушени смокини дневно значително намалява оплаквания като подуване на корема, газове и запек. В друго изследване, включващо 80 души, редовната и умерена консумация на пресни смокини в продължение на осем седмици е свързана със значително подобрение на чревната перисталтика в сравнение с контролната група.

При консумация на по-големи количества смокини е добре да се има предвид, че при някои хора плодът може да предизвика нежелани реакции.

Алергични реакции

Хората с алергия към брезов прашец могат да реагират и на пресни смокини заради сходството между определени белтъци в двата алергена, включително наличие на инхалаторен алергенен хомолог от типа PR-10. Проучване сред 188 души с алергия към брезов прашец показва, че 78 процента са дали положителен тест за алергия към пресни смокини, докато при сушените този дял е едва 10 процента.

Една от причините е, че термичната обработка при висока температура намалява количеството на активните белтъци. Затова при хора с поленови алергии консумацията на пресни смокини може да доведе до сърбеж или обрив в устата, подуване, а в някои случаи и до по-тежки реакции, докато сушените смокини често се понасят по-добре.

Свръхчувствителност, свързана с фикус

При хора, които имат алергия или свръхчувствителност към стайния фикус, е възможна реакция и след консумация на смокини. Това се дължи на сходни алергени, съдържащи се във фикуса и смокинята, сред които са фицинът и някои протеази. Подобна чувствителност може да се прояви и при консумация на киви, папая и банани, както и при контакт с други растения от семейство Moraceae.

Витамин K и лекарства за разреждане на кръвта

Смокините съдържат витамин K, който може да повлияе действието на някои лекарства за разреждане на кръвта, сред които е варфаринът. Затова хората, които приемат такива медикаменти, е добре да се консултират с лекар относно редовната консумация на смокини.

Когато смокините се консумират в прекалено големи количества

Прекомерната консумация на пресни смокини може да доведе до диария и коремни спазми. Това е особено важно да се има предвид, когато плодът се използва с цел облекчаване на запек и количеството не се контролира.