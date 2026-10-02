Освободиха временно изпълняващия директор на Национален фонд „Култура“

До провеждането на конкурс постът ще бъде зает от Мариана Проданова-Илиева, която и в момента е експерт в екипа на НФК. Тя е завършила „Българска филология“ в Софийския университет и „Арт мениджмънт“ в Нов български университет.

Проданова-Илиева има опит в областта на културния мениджмънт, европейското финансиране, социализацията на културното наследство и други.

Междувременно Министерството на културата е открило процедура за избор на изпълнителен директор на Национален фонд „Култура“ чрез конкурс.

От ведомството обясняват, че целта е да бъде прекратена дългогодишната практика ключови ръководни длъжности в системата на културата да се заемат продължително време от временно назначени лица.

Чрез конкурсната процедура се предвижда изборът на ръководител да бъде законосъобразен и прозрачен.