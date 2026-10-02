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Освободиха временно изпълняващия директор на Национален фонд „Култура“

Освободиха временно изпълняващия директор на Национален фонд „Култура“
БТА

Милошев освободи Нели Неделчева, нов директор поема НФК до конкурса

Временно изпълняващата длъжността „изпълнителен директор“ на Национален фонд „Култура“ (НФК) Нели Неделчева е освободена от министъра на културата Евтим Милошев.
 

До провеждането на конкурс постът ще бъде зает от Мариана Проданова-Илиева, която и в момента е експерт в екипа на НФК. Тя е завършила „Българска филология“ в Софийския университет и „Арт мениджмънт“ в Нов български университет.

Проданова-Илиева има опит в областта на културния мениджмънт, европейското финансиране, социализацията на културното наследство и други.

Междувременно Министерството на културата е открило процедура за избор на изпълнителен директор на Национален фонд „Култура“ чрез конкурс.

От ведомството обясняват, че целта е да бъде прекратена дългогодишната практика ключови ръководни длъжности в системата на културата да се заемат продължително време от временно назначени лица.

Чрез конкурсната процедура се предвижда изборът на ръководител да бъде законосъобразен и прозрачен.

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