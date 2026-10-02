Италия настоява ЕС да засили военноморската мисия "Аспидес" в Червено море

Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето заяви, че участието във военноморската мисия на Европейския съюз "Аспидес" в Червено море все още не е достатъчно, за да гарантира свободното корабоплаване в региона, предаде Ройтерс.

Рим призовава останалите държави от ЕС да предприемат допълнителни действия за осигуряване на безопасното преминаване на търговските кораби през стратегическия проток Баб ел Мандеб.

В съобщение, публикувано след среща с върховния представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас, Крозето приветства решението на няколко държави членки да предоставят допълнителни военноморски съдове за мисията "Аспидес".

Според италианския министър обаче настоящият ангажимент остава недостатъчен за осигуряването на безопасното преминаване на търговските кораби през Баб ел Мандеб.

Италия призова съюзниците си да бъдат по-активни в рамките на мисията още миналия месец. Рим посочи, че е готов да разположи собствени кораби, за да избегне забавянията, свързани с процеса на вземане на решения в ЕС.

Кая Калас заяви миналия месец, че за да изпълнява ефективно поставените ѝ задачи, мисията "Аспидес" ще се нуждае от повече от 10 бойни кораба.

Военноморската мисия на ЕС "Аспидес" беше създадена през 2024 г. с цел защита на търговските кораби в Червено море от атаки на подкрепяното от Иран йеменско движение на хусите.

По данни, цитирани от дипломати, в момента в мисията участват шест бойни кораба - значително под посочената от Калас необходимост от над 10 плавателни съда.

През последните седмици хусите са постигнали значителни успехи, като са установили контрол върху територии по крайбрежието на Червено море. Това допълнително усложнява корабоплаването в региона.

Ситуацията в Червено море се развива на фона на вече затруднените транспортни маршрути в Близкия изток след блокадата на Ормузкия проток по време на войната между САЩ и Иран, припомня Ройтерс.