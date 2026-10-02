Тайван получи първите два изтребителя F-16V от САЩ

Тайван получи първите си два произведени в САЩ изтребителя F-16V, модернизирайки своите военновъздушни сили на фона на опасенията от потенциална китайска атака.

Самолетите са част от споразумение на стойност 8 милиарда долара за 66 машини F-16V, одобрено по време на първия мандат на американския президент Доналд Тръмп, като доставките са планирани за тази година.

Двата изтребителя, произведени от американския отбранителен концерн Lockheed Martin, кацнаха във военновъздушната база в Тайдън на югоизточното крайбрежие на острова на 2 октомври 2026 г. Президентът Лай Чин-те определи събитието като „важен крайъгълен камък в повишаването на способностите за въздушна отбрана на Тайван“ и благодари на САЩ за дългогодишната подкрепа.

Първоначално се очакваше самолетите да пристигнат още в началото на септември след презареждане в Хаваи и Гуам, но местните медии съобщиха, че машините са се върнали обратно в Хаваи малко след излитането си, като за забавянето не бе дадено официално обяснение.

Десетки ентусиасти се събраха край базата в Тайдън, за да снимат кацането, като някои отбелязаха, че новата техника ще подобри хардуерния капацитет, но в момента най-големият дефицит на острова всъщност остава липсата на военни пилоти.

Освен тези изтребители, Тайван очаква одобрение от САЩ и за друг оръжеен пакет на стойност 14 милиарда долара, който Тръмп временно спря след възражения от страна на Пекин.

Китай претендира, че Тайван е част от неговата територия и заплашва да използва сила, за да поеме контрола над острова.

Според бившия тайвански военнослужещ Ерик Чан, изтребителите F-16 са претърпели сериозни подобрения през последните три десетилетия и новите самолети ще играят изключително важна отбранителна роля срещу заплахата от Китайската комунистическа партия.