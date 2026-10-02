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Барселона си отдъхна заради контузията на Рафиня

Барселона си отдъхна заради контузията на Рафиня
БТА

Бразилецът няма да отсъства дълго от терените

Барселона може да бъде спокоен, че контузията на Рафиня не е тежка, съобщават испанските медии. Крилото получи травма по време на мача между Бразилия и Австралия, а първоначалните прогнози не изглеждаха добри за каталунците. Допълнителните медицински тестове обаче са успокоили Барса.

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На „Камп Ноу" няма да рискуват и Рафиня най-вероятно ще пропусне следващия двубой на тима срещу Хетафе (10 октомври). Ханзи Флик може да му даде и по-дълга почивка и не е изключено бразилецът да не пътува с отбора и за гостуването на Галатасарай (13 октомври) в Шампионската лига.

Рафиня прави феноменален старт на сезона и вече има 14 гола на сметката си в само 8 мача за Барселона. Евентуално негово по-дълго отсъствие щеше да бъде сериозен удар за тима на Ханзи Флик.

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