Барселона си отдъхна заради контузията на Рафиня

Барселона може да бъде спокоен, че контузията на Рафиня не е тежка, съобщават испанските медии. Крилото получи травма по време на мача между Бразилия и Австралия, а първоначалните прогнози не изглеждаха добри за каталунците. Допълнителните медицински тестове обаче са успокоили Барса.

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На „Камп Ноу" няма да рискуват и Рафиня най-вероятно ще пропусне следващия двубой на тима срещу Хетафе (10 октомври). Ханзи Флик може да му даде и по-дълга почивка и не е изключено бразилецът да не пътува с отбора и за гостуването на Галатасарай (13 октомври) в Шампионската лига.

Рафиня прави феноменален старт на сезона и вече има 14 гола на сметката си в само 8 мача за Барселона. Евентуално негово по-дълго отсъствие щеше да бъде сериозен удар за тима на Ханзи Флик.