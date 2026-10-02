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Икономика

Европейският пазар стабилизира продажбите на Tesla

Европейският пазар стабилизира продажбите на Tesla
АП/БТА

Според статистика на Visible Alpha, за периода юли-септември автомобилният гигант е доставил 486 532 превозни средства

Tesla надмина очакванията на Уолстрийт за доставките на автомобили през третото тримесечие, благодарение на силното възстановяване на продажбите в Европа, съобщава Ройтерс.

Този пазарен отскок компенсира по-слабото търсене на двата най-големи пазара на производителя на електромобили - САЩ и Китай. След публикуването на данните, акциите на компанията поскъпнаха с близо 2% в предпазарната търговия, което е глътка въздух след регистрирания спад на пазарната им стойност с над 21% от началото на тази година.

Според статистика на Visible Alpha, за периода юли-септември автомобилният гигант е доставил 486 532 превозни средства, изпреварвайки средната прогноза на аналитиците за 456 896 бройки.

Резултатите показват, че основният автомобилен бизнес на концерна стабилизира позициите си след две последователни години на спад в годишните продажби. За да избегне трето поредно годишно понижение, Tesla ще трябва да реализира поне 311 448 доставки през последното тримесечие.

Положителните индикации бяха загатнати още през юли от финансовия директор Вайбхав Танея, който обяви, че компанията е излязла от второто тримесечие с най-големия си обем от натрупани и неизпълнени поръчки от 2023 г. насам.

След миналогодишния срив на европейския пазар, породен отчасти от общественото недоволство срещу политическите позиции на главния изпълнителен директор Илон Мъск, регистрациите в ЕС са скочили с близо две трети до края на август. Във Франция Model Y се превърна в най-продаваната кола сред всички класове превозни средства, бележейки исторически прецедент за марката на френския пазар.

Паралелно с това износът от гигафабриката на Tesla в Шанхай се е удвоил през юли и август. Анализаторите прогнозират и допълнителен импулс на продажбите в Европа след поетапното внедряване на софтуера Full Self-Driving (FSD), който вече е одобрен в осем държави на континента.

Въпреки добрите новини от автосалоните, инвеститорите все по-често гледат отвъд тримесечните отчети за доставки, тъй като Мъск пренасочва фокуса на Tesla към изкуствения интелект, автономното шофиране, хуманоидните роботи и енергийния сектор. Роботакситата на компанията вече извършват курсове без предпазен шофьор в Тексас и Флорида, а миналия месец съществуващата услуга в Остин бе надградена със специално проектирания модел Cybercab.

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