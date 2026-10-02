Бунт в Русе заради парите за Карлос Насар: С какво един състезател е повече от другите?

Остра реакция от Русе срещу Министерството на младежта и спорта заради държавното финансиране на българските щангисти за предстоящото световно първенство в Нинбо, Китай. Повод за недоволството е информацията, че към момента финансово обезпечена е подготовката и участието единствено на Карлос Насар чрез клуба му „Старт“ (Червен бряг).

Карлос Насар отказа участие на държавното първенство по вдигане на тежести

Възмущението бе изразено от Алисе Муртезова - съуправител на „Медика“ и дългогодишен дарител на ТСК Русе. Тя постави въпроса защо останалите български състезатели, които също трябва да представят страната на световното първенство, все още чакат държавно финансиране.

„С какво един състезател е повече от другите?“, е въпросът, отправен към спортното министерство от Муртезова.

Става дума за световното първенство в Нинбо, което ще се проведе от 27 октомври до 8 ноември. От ТСК Русе на шампионата трябва да участват Ангел Русев, Дениз Данев и Иван Димов, а от „Титан“ – Варна е заявен Христо Христов.

Според Муртезова проблемът е свързан и с продължаващото напрежение около управлението на Българската федерация по вдигане на тежести. Тя разказва, че на 4 август е проведена среща в Министерството на младежта и спорта с министър Енчо Керязов, представители на клубовете и президента на федерацията Асен Златев. Тогава клубовете с участници на световното са били насочени да подготвят целеви проекти за финансиране.

На 17 август клубовете от Русе, Пловдив и Варна са подали своите проекти. По информация, цитирана от русенските представители, обаче към началото на октомври договори за финансиране с тях все още няма, докато средства са осигурени за клуба на Насар.

Ситуацията вече има и практически последици. От пловдивски клуб са заявили отказ от участие на световното първенство, докато русенската школа е принудена да търси други варианти за финансиране.

„Разчитам на това министърът на спорта да си преразгледа решението и да се задействаме“, заявява Муртезова. Ако проблемът не бъде решен, дарителите на ТСК - Русе са готови да поемат разходите на своите състезатели, както и на щангист от Сопот, който трябва да участва на шампионата в Китай.

Така само няколко седмици преди световното първенство българските щанги отново се оказват въвлечени в спор за финансирането. В центъра на него е фактът, че към момента държавна подкрепа е осигурена за Карлос Насар чрез клуб „Старт“ Червен бряг, докато други национали продължават да чакат решение за подадените от клубовете им проекти.