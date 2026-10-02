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Българин влезе в управата на световната федерация по хокей

Българин влезе в управата на световната федерация по хокей

Стоян Бъчваров е част от новия съвет на IIHF от екипа на германеца Франц Райндл

Стоян Бъчваров беше избран за член на Съвета на Международната федерация по хокей на лед (IIHF), съобщи председателят на Българската федерация по хокей на лед Мартин Миланов. 59-годишният Бъчваров е първият българин в историята, който влиза в управата на IIHF.

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Бившият национал и треньор има богат опит в управлението на родната централа като генерален секретар и изпълнителен директор, както и като председател на комисията по международни прояви и програми и национални отбори.

„Днес българският хокей записа нова страница в своята история. Стоян Бъчваров беше избран за член на Съвета на Международната федерация по хокей на лед (IIHF). За първи път българин достига до този ключов пост в управлението на световния хокей. Това е изключителен успех за България и Българската федерация по хокей на лед. Успех, който носи национална гордост и показва, че българският хокей може да печели доверие и признание на най-високо международно ниво", написа Мартин Миланов.

За нов президент на IIHF беше избран 71-годишният германец Франц Райндл, който спечели с 60:57 гласа решаващия вот срещу чеха Петр Бржиза, който остава в ръководния 15-членен Съвет на организацията като старши вицепрезидент.

 

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