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Роналдо сърдит на Португалия и заради сина си

Роналдо сърдит на Португалия и заради сина си
БТА

Бягството на нападателя от лагера на националния отбор продължава да е водеща тема

Бягството на Кристиано Роналдо от лагера на Португалия продължава да е водеща тема в спортния информационен поток. „Рекорд" разкрива допълнителен нюанс към драмата, свързана с петкратния носител на „Златната топка".

Кристиано Роналдо напусна лагера на Португалия със скандал

Изданието твърди, че още една причина за разрива на Роналдо с федерацията е липсата на повиквателна за 16-годишния му син Кристиано Роналдо-младши за юношеския национален отбор на страната. Младият футболист вече натрупа мачове за младежките гарнитури на Португалия и дори успя да се разпише с националната фланелка.

„Кристиано е ядосан, защото Кристиано - младши не беше повикан в селекцията до 17 години", разкриват португалските журналисти.

В момента синът на Роналдо тренира в академията на Ал Насър и е смятан за изключително талантлив нападател. Липсата на повиквателна за него допълнително била вбесила баща му и го е накарала да се чувства недооценен. 

 

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