Предупреждение за опити за телефонни измами в Петрич

За опити за телефонни измами предупреждава полицията в Петрич. Сигналите са свързани с непознати, представящи се за полицейски служители, които въвеждат жители на града в заблуждение и искат пари за залавянето на телефонни измамници, съобщиха от ОД на МВР.

От органите на реда призовават жителите на областта да бъдат особено внимателни и мнителни към хора, които чрез телефонни обаждания се опитват да ги заблудят с цел получаване на парични суми.

При обаждане, в което се искат пари, лични данни - име, ЕГН или адрес, или номера на банкови сметки, гражданите трябва незабавно да потърсят свои близки, роднини или съседи и да подадат сигнал на тел. 112.