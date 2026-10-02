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Силен вятър разпалва пожар край Харманли, 10 екипа са на терен

Силен вятър разпалва пожар край Харманли, 10 екипа са на терен
БТА

Огънят е обхванал сухи треви, храсти, смесена гора и лозови масиви, но засега няма опасност за населените места

Огънят е обхванал сухи треви, храсти, смесена гора и лозови масиви, но засега няма опасност за населените места

Пожар гори между харманлийските села Коларово и Доситеево, като 10 противопожарни екипа са изпратени на място, съобщиха от Областната администрация в Хасково.

Огънят е възникнал около обяд и е обхванал сухи треви, храсти, смесена гора и лозови масиви. Пламъците се разпространяват от Коларово в посока Доситеево.

Към момента няма опасност за двете населени места, но обстановката остава динамична заради силния вятър в района.

В гасенето участват 10 екипа на пожарната, както и доброволци от формированието в Харманли. За ограничаване на разпространението на пламъците с булдозер се изграждат просеки.

Община Харманли е осигурила и водоноска в помощ на екипите на терен.

Само през септември пожарната в Хасковско е потушила 141 пожара, от които 23 са причинили материални щети. За периода са регистрирани три горски и два полски пожара, като няма пострадали.

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