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Пожар затвори път в Плевенско, движението е пренасочено

Пожар затвори път в Плевенско, движението е пренасочено

На място има екипи на „Пътна полиция“, които регулират трафика

Временно е спряно движението по пътя Гривица – Згалево – Пордим в област Плевен заради пожар в непосредствена близост до пътното платно, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

На място има екипи на „Пътна полиция“, които регулират трафика.

За шофьорите е въведен обходен маршрут по първокласния път I-3 Гривица – Тотлебен.

Това е поредното ограничение на движението в района заради пожар през последните дни. Преди два дни временно беше затворен и третокласният път между плевенските села Садовец и Крушовица.

През последното денонощие пожарникарите в страната са потушили общо 115 пожара. При произшествията е пострадал един човек.

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