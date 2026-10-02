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Национал на България по баскетбол аут до края на сезона

Национал на България по баскетбол аут до края на сезона
БТА

Иван Алипиев получи тежка контузия при дебюта на Балкан Ботевград в Еврокъп

Балкан Ботевград понесе тежък удар на старта на сезона. Националът на България Иван Алипиев получи контузия по време на дебютния мач на „зелените" в турнира Еврокъп срещу Рациофарм Улм преди два дни и ще бъде извън игра до края на 2026/2027.

Крилото е със скъсани предни кръстни връзки и менискус, които са установени след направен преглед. Това означава, че той няма да може да помогне на шампионите в срещите им от група D на Еврокъп, както и в НБЛ, където сезонът стартира на 10 октомври. Иван Алипиев игра само 10 минути в двубоя, който Балкан загуби с 84:98.

Иван Алипиев е едно от новите попълнения на Балкан Ботевград, който през лятото привлече и друг национал - Павлин Иванов. От клуба искат да изградят българско ядро от играчи, въпреки че в мача срещу Улм започнаха само чужденци в стартовия състав.

 

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