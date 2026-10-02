Тити Папазов: Аз ще бъда новият президент на българския баскетбол

Треньорът Константин Папазов е убеден, че ще бъде избран за президент на федерацията по баскетбол. Изборите са на 5 октомври (понеделник), а кандидатите са трима - Папазов, директорът на националните отбори Николай Рашков и Орлин Атанасов от Българската баскетболна лига (ББЛ).

„Може да не ме изберат само по нечестен път, иначе някой с баскетболни аргументи няма как да ме победи. Ще имам над 100 гласа. Българският баскетбол заслужава добро бъдеще и затова си заслужава аз да съм президент. Заслужавам всичките 161 гласа. Ще работя и с Рашков, и с Орлин. Не бих спечелил изборите само ако са ме предали над 42 души", категоричен е Папазов е студиото на Спортал.

„Защо съм сигурен, че ще спечеля изборите? Съревновава се един 32-годишен опитен дядо, един 15-годишен хлапак и 3-годишно бебе", каза Папазов, визирайки непосредствения опит в баскетбола на тримата кандидати.

„Аз имам най-много позиции да докарам европейско първенство в България през 2033 година. Защото като почукам на някоя врата, не ме питат кой си, а ме знаят. Аз още сега съм говорил с шефа на ФИБА за подкрепа за нашето домакинство. Умрях от смях, когато вчера на мача с Апоел ми се обадиха да ми кажат, че Орлин и Рашков щели да са на балотаж, че да подкрепям Орлин. Умрях от смях. Ако имат и 50 гласа, ще съм изненадан", допълни самоуверено президентът на баскетболния Левски.