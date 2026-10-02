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Фон дер Лайен със съвет към Мицкоски да започне диалог със София

Фон дер Лайен със съвет към Мицкоски да започне диалог със София
x/ Христијан Мицкоски

Ръководителят на ЕК отправи директен апел към домакините да приемат промени в конституцията си

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски разкри, че е получил съвет от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен за започване на директен диалог с София, съобщава БТА. По време на предстоящия форум за жп Коридор 8 в българската столица, македонският външен министър Тимчо Муцунски ще направи опит да проведе разговор с българския си колега Велислава Петрова. Скопие вече е изпратило дипломатическа нота за организиране на двустранна среща с цел "възстановяване на пътя на страната към преговори с ЕС".

На обща пресконференция в Скопие Мицкоски обяви, че е поискал официално посредничеството на ЕС в спора с България, като декларира твърдите намерения на страната си за евроинтеграция.

Искаме да бъдем част от Европейския съюз и работим всеотдайно за постигането на тази цел. Нашият европейски ангажимент никога не е бил и никога няма да бъде под въпрос. Това, което търсим днес, е процес, който ще бъде справедлив и основан на ясни правила“, заяви северномакедонският премиер.

От своя страна Фон дер Лайен определи евентулна срещата в София между външните министри на България и РСМ като важна „първа стъпка“ и отправи директен апел към домакините за приемане на промените в конституцията.

Моето послание е това: ясно е, че принадлежите към нас. Сега ви остава само една решаваща стъпка, която трябва да направите, за да можете да продължите напред и да отворите първия клъстер. Знам колко е чувствително това, но искам да бъда ясна - това очаква Европа. Ще приветстваме Северна Македония с нейната идентичност и език“, каза ръководителката на Европейската комисия.

Шефът на ЕК обясни липсата на пътна карта за Скопие с аргумента, че такива документи се предоставят на държави, които реално преговарят по главите. Тя изрази увереност, че процесът може да се ускори веднага след деблокиране на текущото споразумение.

В рамките на балканската си визита, която пропуска страните в предизборна кампания като Сърбия и Босна и Херцеговина, Фон дер Лайен ще разговаря и с президента Гордана Силяновска и ще инспектира европейското строителство на Коридор 8.

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