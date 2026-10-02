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Бургаската детска болница изписа първия си лекуван пациент

Бургаската детска болница изписа първия си лекуван пациент
Снимка: ФБ

Пожелавам си децата да нямат нужда от болница, каза кметът Димитър Николов

Детска болница „Света Анастасия“ в Бургас изписа първия си хоспитализиран пациент. Това се случва след месеци на подготовка и стотици профилактични прегледи, предава БНТ.

Лечебното заведение разполага с лекари и медицински сестри, модерно оборудване и специално създадена среда за най-малките пациенти. Целта е децата от Бургас и региона да получават необходимата медицинска помощ близо до дома си.

Пожелавам си децата да нямат нужда от болница. Но ако се наложи – да имат истинска грижа, близо до дома“, посочи кметът на Бургас Димитър Николов

Информация за прегледите и дейността на болницата е публикувана на официалния ѝ сайт. На разположение са и телефони за записване на час и консултация.

От общината пожелаха успех на медицинския екип и здраве на всички деца и техните семейства.

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