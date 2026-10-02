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Общество

Автомобил, обявен за откраднат във Великобритания, е открит в Угърчин

Автомобил, обявен за откраднат във Великобритания, е открит в Угърчин
БТА

Криминалисти установили колата в частен двор

Лек автомобил, обявен за откраднат във Великобритания през януари тази година, е иззет от частен двор в Угърчин, информираха от Областната дирекция на МВР - Ловеч.

Автомобилът е предаден доброволно с протокол от 53-годишен мъж от София, след като криминалисти от сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ и служители на Районното управление в Угърчин са го установили в частния двор.

 За случая е уведомена Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“.

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