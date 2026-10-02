Автомобил, обявен за откраднат във Великобритания, е открит в Угърчин

Лек автомобил, обявен за откраднат във Великобритания през януари тази година, е иззет от частен двор в Угърчин, информираха от Областната дирекция на МВР - Ловеч.

Автомобилът е предаден доброволно с протокол от 53-годишен мъж от София, след като криминалисти от сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ и служители на Районното управление в Угърчин са го установили в частния двор.

За случая е уведомена Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“.