Високо кръвно, холестерол, инфаркт: Говори кардиологът доц. д-р Светлин Цонев

С настъпването на есента и рязкото спадане на температурите навън грижата за сърдечното здраве е тема, която вълнува мнозина, при това не само хронично болни, но и млади хора, които по принцип нямат оплаквания.

На 29 септември отбелязахме и Световния ден за грижа сърцето.

"Преходните сезони са тези, в които най-малкото трябва да обърнем внимание на кръвното си налягане. Резките промени в температурите се отразяват на кръвното, на сърдечната честота, на пулса. При хора със сърдечно-съдово заболяване трябва да са доста по-внимателни"

Това заяви в студиото на ТАРАЛЕЖ кардиологът доц. д-р Светлин Цонев. Той напомни да се вземат превантивни мерки като мерене на кръвното вкъщи, при проблеми - да се обърнем към нашия лекар. Друг фактор през този сезон са и вирусните и инфекциозните болести.

"За съжаление лекарите в България все още се срещаме с леко недоверие към вааксините, което е абсолютно неоправдано. Особено при пациенти със сърдечно-съдово заболяване ваксинацията е изключително важна. Един грип може да доведе до дестабилизация на пациента", алармира специалистът.

Доцент Цонев сподели, че през последните години забелязва все повече млади хора, които обръщат внимание на своето здраве и си правят профилактични изследвания.

"Здравната култура стъпка по стъпка се подобрява, доста бавно. Трябва да стимулираме това още от ученическа възраст и да обучаваме децата кое е здравословно. Не говоря за т.нар. longevity, а за една обща здравна култура"

Цялото интервю вижте във видеото