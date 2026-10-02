ЕБВР засилва инвестициите в инфраструктурата в България

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) отчита напредък в подкрепата си за инвестициите във възобновяема енергия и инфраструктура в България, както и в задълбочаване на сътрудничеството с правителството. Това се казва в съобщение на международната финансова институция във връзка с посещението на вицепрезидента й с ресор „Политики и партньорства“ Марк Боумън в страната тази седмица.

Сред изтъкнатите постижения, осъществени в партньорство с българското правителство, са приключването на мащабна дейност по разработване на политики за ВЕИ и съхранение на енергия в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), както и новото сътрудничество с правителството на страната за подготовката на публично-частни инвестиции при изграждането на класифицирана от правителството като критична за България инфраструктура.

Банката работи с Министерството на енергетиката от 2023 г. по разработването на схеми за безвъзмездно финансиране, конкурентни търгове и техническа проверка на завършени проекти по НПВУ.

Според ЕБВР ресурс от близо 1 млрд. евро по плана е допринесъл за привличането на многократно по-голям частен капитал и е подкрепил внедряването на 3 гигавата слънчеви фотоволтаични мощности и системи за съхранение на енергия чрез батерии. От банката посочват, че тази подкрепа е преобразила пазара на ВЕИ в България, ускорила е внедряването на батерийни системи и е превърнала страната в европейски лидер в тази област спрямо размера на икономиката ѝ.

По време на посещението си Боумън е обсъдил с представители на държавните институции и клиенти бъдещи проекти за съхранение на енергия чрез батерии. Според ЕБВР тези инвестиции ще повишат устойчивостта на електроенергийната мрежа, ще намалят ограниченията пред производството от ВЕИ и ще позволят включването на повече възобновяема енергия в системата.

Банката очаква проектите да подпомогнат декарбонизацията на енергетиката, да укрепят енергийната сигурност и да допринесат за по-ниски цени на енергията, отбелязва БТА.

Освен в енергетиката ЕБВР и правителството на България задълбочиха стратегическите си връзки и по линия на инфраструктурата. Двете страни подписаха Меморандум за разбирателство, насочен към създаването на механизъм за подготовка на публично-частни партньорства.

ЕБВР посочва, че досега е инвестирала близо 5,3 млрд. евро в България чрез 330 проекта, насочени към развитието на частния сектор, конкурентоспособността и прехода към зелена икономика.