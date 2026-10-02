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Без училище на 5 октомври в Банско, общината също няма да работи

Без училище на 5 октомври в Банско, общината също няма да работи
БТА

Градът отбелязва своя празник, а Общинската администрация няма да обслужва граждани

5 октомври ще бъде неучебен ден за училищата на територията на Банско, става ясно от заповед на кмета на общината. Причината е отбелязването на Деня на Банско.

Датата е обявена и за неработен ден за служителите на Общинската администрация. Затова в понеделник в сградата на общината няма да се извършва административно обслужване.

Денят на Банско традиционно е сред най-значимите празници за града. По повод 5 октомври е подготвена празнична програма с различни прояви за жителите и гостите на Банско.

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