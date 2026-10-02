Проверка в „Св. Анна“ за отказано кръводаряване заради липса на храна

По разпореждане на министър Катя Ивкова Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) ще извърши проверка в Отделението по трансфузионна хематология на УМБАЛ „Св. Анна“. Поводът е сигнал, публикуван в социалните мрежи, според който на кръводарители е отказано даряване заради липса на хранителни пакети.

При проверката ИАЛ ще изясни обстоятелствата по случая, както и начина, по който лечебното заведение организира приема на кръводарители и осигурява полагащата им се подкрепително-тонизираща храна. Ще бъдат проверени и твърденията, че служители купуват храни и напитки със собствени средства, за да може приемът на кръводарители да продължи.

Средствата за закуската на кръводарителите се осигуряват от Националния център по трансфузионна хематология (НЦТХ), който всеки месец превежда на УМБАЛ „Св. Анна“ по 10,23 евро за всеки кръводарител. От тази сума 4,09 евро са предназначени за подкрепително-тонизираща закуска.

Осигуряването на храната е задължение на болницата, която отговаря за организацията на работата в отделението. То представлява структурно звено на УМБАЛ „Св. Анна“ и не е част от НЦТХ.

Министерството на здравеопазването ще оповести резултатите от проверката. При установяване на нарушения ще бъдат предприети съответните действия.