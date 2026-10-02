22 души задържани при мащабна акция срещу трафика на мигранти в София

22 души са задържани при мащабна операция срещу нелегалния трафик на мигранти в София, съобщи директорът на Главна дирекция "Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов. По думите му сред задържаните преобладават сирийски граждани.

Акцията е проведена на 1 октомври съвместно от "Гранична полиция" и "Национална полиция". Рано сутринта служителите са извършили действия на четири адреса в столицата, използвани като квартири за настаняване.

Според Златанов разследването е насочено към структурирана организирана престъпна група, за която има данни, че е участвала в нелегален трафик на мигранти през българските граници. Проверява се преминаване както през т.нар. зелена граница, така и през гранични пунктове, включително чрез автомобили с изградени тайници.

Работата по случая е продължила няколко месеца, като целта е била да бъдат установени хората, за които има данни, че подпомагат организатора и осигуряват логистиката на групата.

В операцията са участвали общо 140 служители - оперативни работници, разследващи полицаи и специални тактически екипи.

При претърсванията са открити различни доказателства, включително данни за извършвани разплащания, които предстои да бъдат анализирани.

На адресите са установени и мигранти, които според полицията са били подготвяни да напуснат България. Те са имали документи за статут на бежанци, но са чакали транспорт за извеждане от страната.

Златанов заяви, че част от същите хора са били задържани четири или пет пъти през последните два месеца при опити да напуснат България нелегално през Дунав мост при Русе или Видин.

Материалите от операцията се очаква да бъдат приобщени към досъдебното производство на Софийската градска прокуратура, свързано с разследваната организирана престъпна група.