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Пожар край пътя ограничи движението в Плевенско

Пожар край пътя ограничи движението в Плевенско
БТА

Въведен е обходен маршрут по път I-3 Гривица - Тотлебен

Заради пожар в близост до пътя временно е ограничено движението по третокласния път III-3501 Гривица - Згалево - Пордим в Плевенско, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Трафикът се регулира от екипи на „Пътна полиция“, като е въведен обходен маршрут по път I-3 Гривица - Тотлебен.

Преди два дни пожар отново наложи ограничаване на движението по третокласния път между плевенските села Садовец и Крушовица.

За последното денонощие в страната са потушени 115 пожара, като един човек е пострадал.

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