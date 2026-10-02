Пожар край пътя ограничи движението в Плевенско

Заради пожар в близост до пътя временно е ограничено движението по третокласния път III-3501 Гривица - Згалево - Пордим в Плевенско, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Трафикът се регулира от екипи на „Пътна полиция“, като е въведен обходен маршрут по път I-3 Гривица - Тотлебен.

Преди два дни пожар отново наложи ограничаване на движението по третокласния път между плевенските села Садовец и Крушовица.

За последното денонощие в страната са потушени 115 пожара, като един човек е пострадал.