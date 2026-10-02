Архимандрит Дионисий няма да извършва богослужения, но не е отлъчен от Църквата
Той остава монах
Светият Синод на Българската православна църква утвърди решението за низвержение от сан на архимандрит Дионисий (Мишев). Така той вече няма да бъде свещенослужител, но остава монах и не е отлъчен от Църквата.
Решението е взето на заседание на 2 октомври, когато Светият Синод в пълен състав се е конституирал като Църковен съд и е разгледал делото срещу Дионисий. Синодът е потвърдил решението на Софийския епархийски църковен съд от 1 септември, с което му е наложено наказанието „Низвержение от сан, без отлъчване от Църквата“.
„За“ горното решение гласуваха следните членове на Светия Синод: Българският патриарх Даниил, Великотърновският митрополит Григорий, Плевенският митрополит Игнатий, Ловчанският митрополит Гавриил, Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, Неврокопският митрополит Серафим, Врачанският митрополит Григорий, Видинският митрополит Пахомий, съобщават от БПЦ.
„Против“ и с особено мнение гласуваха следните членове на Светия Синод: Русенският митрополит Наум, Старозагорският митрополит Киприан, Доростолският митрополит Яков и Сливенският митрополит Арсений. От заседанието отсъстваха митрополитът на САЩ, Канада и Австралия Йосиф и Пловдивският митрополит Николай.
В мотивите на решението са посочени установените по делото многократни публични обиди и клеветнически твърдения срещу духовни лица, както и непристойната за сана дейност.
Съдът приема, че съвкупната тежест на извършените канонически и уставни провинения, техният умишлен характер и причинената съблазън обосновават наложеното наказание и не дават основание за замяната му с по-леко.