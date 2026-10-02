Новини
Търси
Подкаст
Общество

Архимандрит Дионисий няма да извършва богослужения, но не е отлъчен от Църквата

Архимандрит Дионисий няма да извършва богослужения, но не е отлъчен от Църквата

Той остава монах

Светият Синод на Българската православна църква утвърди решението за низвержение от сан на архимандрит Дионисий (Мишев). Така той вече няма да бъде свещенослужител, но остава монах и не е отлъчен от Църквата.

Решението е взето на заседание на 2 октомври, когато Светият Синод в пълен състав се е конституирал като Църковен съд и е разгледал делото срещу Дионисий. Синодът е потвърдил решението на Софийския епархийски църковен съд от 1 септември, с което му е наложено наказанието „Низвержение от сан, без отлъчване от Църквата“. 

„За“ горното решение гласуваха следните членове на Светия Синод: Българският патриарх Даниил, Великотърновският митрополит Григорий, Плевенският митрополит Игнатий, Ловчанският митрополит Гавриил, Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, Неврокопският митрополит Серафим, Врачанският митрополит Григорий, Видинският митрополит Пахомий, съобщават от БПЦ.

„Против“ и с особено мнение гласуваха следните членове на Светия Синод: Русенският митрополит Наум, Старозагорският митрополит Киприан, Доростолският митрополит Яков и Сливенският митрополит Арсений. От заседанието отсъстваха митрополитът на САЩ, Канада и Австралия Йосиф и Пловдивският митрополит Николай.

В мотивите на решението са посочени установените по делото многократни публични обиди и клеветнически твърдения срещу духовни лица, както и непристойната за сана дейност.

Съдът приема, че съвкупната тежест на извършените канонически и уставни провинения, техният умишлен характер и причинената съблазън обосновават наложеното наказание и не дават основание за замяната му с по-леко.

Още по темата

ВКС връща на СГС делото за ликвидацията на „Българска православна старостилна църква“

ВКС връща на СГС делото за ликвидацията на „Българска православна старостилна църква“

Патриарх Даниил бе посрещнат във Витлеем в рамките на първото си посещение в Светите земи

Патриарх Даниил бе посрещнат във Витлеем в рамките на първото си посещение в Светите земи

Светият Синод се разграничи от думите на архимандрит Никанор Мишков

Светият Синод се разграничи от думите на архимандрит Никанор Мишков

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Емилиян Георгиев встъпи в длъжност като заместник-кмет по обществено строителство в София

Емилиян Георгиев встъпи в длъжност като заместник-кмет по обществено строителство в София

3 катастрофи бавят движението по АМ "Тракия" в посока Бургас

3 катастрофи бавят движението по АМ "Тракия" в посока Бургас

Светият Синод отхвърли жалбите на архимандрит Никанор

Светият Синод отхвърли жалбите на архимандрит Никанор

Дружество получило 330 000 лв. за ремонт на улица след представяне на документ с невярно съдържание

Дружество получило 330 000 лв. за ремонт на улица след представяне на документ с невярно съдържание

Арестуваха трима души, участвали в схема за препродажба на лизингови коли от чужбина

Арестуваха трима души, участвали в схема за препродажба на лизингови коли от чужбина

Водещи

Емилиян Георгиев встъпи в длъжност като заместник-кмет по обществено строителство в София

Емилиян Георгиев встъпи в длъжност като заместник-кмет по обществено строителство в София

Г-7 се съгласи да освободи петролните си резерви след натиск от САЩ

Г-7 се съгласи да освободи петролните си резерви след натиск от САЩ

  • Преди 4 минути
Рибарски преди дебюта си начело на България: Мотивиран съм на 100%

Рибарски преди дебюта си начело на България: Мотивиран съм на 100%

  • Преди 6 минути
3 катастрофи бавят движението по АМ "Тракия" в посока Бургас

3 катастрофи бавят движението по АМ "Тракия" в посока Бургас

  • Преди 14 минути
Зеленски: Русия ще засили атаките срещу Украйна с наближаването на изборите в САЩ

Зеленски: Русия ще засили атаките срещу Украйна с наближаването на изборите в САЩ

  • Преди 15 минути
Селекционерът на Исландия сравни България с ранено живото

Селекционерът на Исландия сравни България с ранено живото

  • Преди 20 минути
Светият Синод отхвърли жалбите на архимандрит Никанор

Светият Синод отхвърли жалбите на архимандрит Никанор

САЩ наложиха нови санкции срещу финансовата мрежа на "Хамас"

САЩ наложиха нови санкции срещу финансовата мрежа на "Хамас"

  • Преди 33 минути
Дружество получило 330 000 лв. за ремонт на улица след представяне на документ с невярно съдържание

Дружество получило 330 000 лв. за ремонт на улица след представяне на документ с невярно съдържание

Иран настоява за дипломатическо решение и гаранции от САЩ за прекратяване на войната

Иран настоява за дипломатическо решение и гаранции от САЩ за прекратяване на войната

  • Преди 47 минути
Лавина затрупа 29-годишна състезателка по ски

Лавина затрупа 29-годишна състезателка по ски

  • Преди 51 минути
Арестуваха трима души, участвали в схема за препродажба на лизингови коли от чужбина

Арестуваха трима души, участвали в схема за препродажба на лизингови коли от чужбина

Италия настоява ЕС да засили военноморската мисия "Аспидес" в Червено море

Италия настоява ЕС да засили военноморската мисия "Аспидес" в Червено море

  • Преди 1 час
Жълт код за слана и ниски температури в 9 области утре

Жълт код за слана и ниски температури в 9 области утре

  • Преди 1 час
Архимандрит Дионисий няма да извършва богослужения, но не е отлъчен от Църквата

Архимандрит Дионисий няма да извършва богослужения, но не е отлъчен от Църквата

  • Преди 1 час