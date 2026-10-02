Архимандрит Дионисий няма да извършва богослужения, но не е отлъчен от Църквата

Светият Синод на Българската православна църква утвърди решението за низвержение от сан на архимандрит Дионисий (Мишев). Така той вече няма да бъде свещенослужител, но остава монах и не е отлъчен от Църквата.

Решението е взето на заседание на 2 октомври, когато Светият Синод в пълен състав се е конституирал като Църковен съд и е разгледал делото срещу Дионисий. Синодът е потвърдил решението на Софийския епархийски църковен съд от 1 септември, с което му е наложено наказанието „Низвержение от сан, без отлъчване от Църквата“.

„За“ горното решение гласуваха следните членове на Светия Синод: Българският патриарх Даниил, Великотърновският митрополит Григорий, Плевенският митрополит Игнатий, Ловчанският митрополит Гавриил, Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, Неврокопският митрополит Серафим, Врачанският митрополит Григорий, Видинският митрополит Пахомий, съобщават от БПЦ.

„Против“ и с особено мнение гласуваха следните членове на Светия Синод: Русенският митрополит Наум, Старозагорският митрополит Киприан, Доростолският митрополит Яков и Сливенският митрополит Арсений. От заседанието отсъстваха митрополитът на САЩ, Канада и Австралия Йосиф и Пловдивският митрополит Николай.

В мотивите на решението са посочени установените по делото многократни публични обиди и клеветнически твърдения срещу духовни лица, както и непристойната за сана дейност.

Съдът приема, че съвкупната тежест на извършените канонически и уставни провинения, техният умишлен характер и причинената съблазън обосновават наложеното наказание и не дават основание за замяната му с по-леко.