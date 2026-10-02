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Родители сигнализират омбудсмана за начина, по който се оценяват учениците

Родители сигнализират омбудсмана за начина, по който се оценяват учениците
pixabay

Те настояват за по-голям акцент върху разбирането, практическото прилагане на знанията и развитието на уменията

Сред родителските сигнали, постъпили при омбудсмана, са и оплаквания относно начина, по който се оценяват знанията и уменията на учениците. Това съобщи омбудсманът Велислава Делчева по време на дискусията „Визия: Образование, с което България изпреварва, а не догонва“, проведена в парламента по инициатива на председателя на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ (ПП) Николай Денков. По думите на обществения защитник жалбоподателите настояват да се постави по-голям акцент върху разбирането, практическото прилагане на знанията и развитието на уменията, вместо единствено върху възпроизвеждането на информация.

Делчева посочи, че според родителите увеличаването на учебния материал не води автоматично до по-качествено образование. Тя отбеляза, че за качественото обучение на детето е необходимо да остава време за четене, творчество, общуване, сън и почивка.

С навлизането на изкуствения интелект (ИИ) образованието трябва да се адаптира, заяви омбудсманът. По думите ѝ родителите определят като особено важно намирането на правилния баланс - технологиите да служат като полезен инструмент, без да заместват усилията на ученика и способността му самостоятелно да намира решения.

Велислава Делчева подчерта, че в дебата за образованието и развитието на децата учителите не бива да остават на заден план. Сред важните мерки тя открои намаляването на административната натовареност, разширяването на възможностите за квалификация и прилагането на съвременни методи на преподаване. Според омбудсмана внимание трябва да се отдели и на връзката между училището и семейството.

„Образованието в България не трябва да догонва, а да създава бъдещето на България“, посочи Делчева.

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