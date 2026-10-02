Зеленски: Русия ще засили атаките срещу Украйна с наближаването на изборите в САЩ

Русия ще увеличи атаките си срещу Украйна с наближаването на междинните избори за Конгреса на САЩ, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от "Укринформ".

В интервю за испанския вестник "Паис" Зеленски заяви, че стратегията на руския президент Владимир Путин е да ескалира конфликта възможно най-силно и според него Москва вече предприема действия в тази посока.

По думите му с наближаването на междинните избори в САЩ на 3 ноември Русия ще засили още повече атаките си срещу Украйна.

През последните седмици руските сили са увеличили ударите си по Киев, като атаките се извършват както през деня, така и през нощта и включват множество цивилни обекти, отбелязва "Укринформ".

Според Зеленски една от целите на Москва е да принуди жителите на украинската столица да напуснат града.

Той посочи, че подобна цел е била поставена от Русия и в началото на пълномащабната инвазия през 2022 г. По думите му Москва е искала да принуди населението да напусне Киев, за да покаже, че без столицата Украйна няма да има държава.

Зеленски обаче подчерта, че Украйна е много повече от своята столица и отбеляза, че Киев продължава да устоява на руските атаки.

По думите на украинския президент през последните седмици Киев е бил подложен на между 300 и 500 атаки дневно, което той свързва с наближаващите избори в САЩ.

Зеленски заяви, че руските сили се опитват да парализират града и да попречат на хората да ходят на работа и училище. Според него Москва се стреми да потопи Украйна в хаос.

Сред целите на руските атаки са логистичната инфраструктура, доставките на храни и медицински материали, селското стопанство и образователните институции, посочи Зеленски.

Според украинския президент крайната цел е да бъде нарушена способността на хората да водят нормален живот.

Зеленски заяви още, че Русия не се страхува от Европа и че санкциите няма да имат съществен ефект върху Москва. Според него руското ръководство насочва посланията си преди всичко към САЩ.

Украинският президент каза също, че е предупредил американски представители за очаквани масирани руски атаки по време на посещението на екипа на президента Доналд Тръмп в Киев на 6 септември.

По думите му тогава той е посочил, че след проведените преди две седмици избори в Русия Москва ще предприеме масирани атаки, които ще засегнат пряко цивилното население.

Зеленски свързва очакваното засилване на руските атаки с предстоящите междинни избори в САЩ и твърди, че Москва се стреми чрез ударите да окаже натиск върху американската политика.