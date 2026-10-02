Новини
Търси
Подкаст
Свят

Зеленски: Русия ще засили атаките срещу Украйна с наближаването на изборите в САЩ

Зеленски: Русия ще засили атаките срещу Украйна с наближаването на изборите в САЩ
Снимка: БТА

Украинският президент твърди, че Москва се стреми да парализира Киев и да потопи страната в хаос преди междинните избори за Конгреса

Русия ще увеличи атаките си срещу Украйна с наближаването на междинните избори за Конгреса на САЩ, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от "Укринформ".

В интервю за испанския вестник "Паис" Зеленски заяви, че стратегията на руския президент Владимир Путин е да ескалира конфликта възможно най-силно и според него Москва вече предприема действия в тази посока.

По думите му с наближаването на междинните избори в САЩ на 3 ноември Русия ще засили още повече атаките си срещу Украйна.

През последните седмици руските сили са увеличили ударите си по Киев, като атаките се извършват както през деня, така и през нощта и включват множество цивилни обекти, отбелязва "Укринформ".

Според Зеленски една от целите на Москва е да принуди жителите на украинската столица да напуснат града.

Той посочи, че подобна цел е била поставена от Русия и в началото на пълномащабната инвазия през 2022 г. По думите му Москва е искала да принуди населението да напусне Киев, за да покаже, че без столицата Украйна няма да има държава.

Зеленски обаче подчерта, че Украйна е много повече от своята столица и отбеляза, че Киев продължава да устоява на руските атаки.

По думите на украинския президент през последните седмици Киев е бил подложен на между 300 и 500 атаки дневно, което той свързва с наближаващите избори в САЩ.

Зеленски заяви, че руските сили се опитват да парализират града и да попречат на хората да ходят на работа и училище. Според него Москва се стреми да потопи Украйна в хаос.

Сред целите на руските атаки са логистичната инфраструктура, доставките на храни и медицински материали, селското стопанство и образователните институции, посочи Зеленски.

Според украинския президент крайната цел е да бъде нарушена способността на хората да водят нормален живот.

Зеленски заяви още, че Русия не се страхува от Европа и че санкциите няма да имат съществен ефект върху Москва. Според него руското ръководство насочва посланията си преди всичко към САЩ.

Украинският президент каза също, че е предупредил американски представители за очаквани масирани руски атаки по време на посещението на екипа на президента Доналд Тръмп в Киев на 6 септември.

По думите му тогава той е посочил, че след проведените преди две седмици избори в Русия Москва ще предприеме масирани атаки, които ще засегнат пряко цивилното население.

Зеленски свързва очакваното засилване на руските атаки с предстоящите междинни избори в САЩ и твърди, че Москва се стреми чрез ударите да окаже натиск върху американската политика.

Още по темата

Зеленски подписа закона за присъединяването на Украйна към Европейския фонд за отбрана

Зеленски подписа закона за присъединяването на Украйна към Европейския фонд за отбрана

Зеленски награди военнослужещи край фронтовата линия

Зеленски награди военнослужещи край фронтовата линия

Зеленски очаква още добри финансови новини от Брюксел след 3,3 млрд. евро за оръжия

Зеленски очаква още добри финансови новини от Брюксел след 3,3 млрд. евро за оръжия

Зеленски: Русия подготвя нова мобилизация и привличане на чужденци

Зеленски: Русия подготвя нова мобилизация и привличане на чужденци

Зеленски: Русия заблуждава света с фалшиви сигнали за мир

Зеленски: Русия заблуждава света с фалшиви сигнали за мир

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Г-7 се съгласи да освободи петролните си резерви след натиск от САЩ

Г-7 се съгласи да освободи петролните си резерви след натиск от САЩ

САЩ наложиха нови санкции срещу финансовата мрежа на "Хамас"

САЩ наложиха нови санкции срещу финансовата мрежа на "Хамас"

Иран настоява за дипломатическо решение и гаранции от САЩ за прекратяване на войната

Иран настоява за дипломатическо решение и гаранции от САЩ за прекратяване на войната

Италия настоява ЕС да засили военноморската мисия "Аспидес" в Червено море

Италия настоява ЕС да засили военноморската мисия "Аспидес" в Червено море

Зеленски подписа закона за присъединяването на Украйна към Европейския фонд за отбрана

Зеленски подписа закона за присъединяването на Украйна към Европейския фонд за отбрана

Водещи

Емилиян Георгиев встъпи в длъжност като заместник-кмет по обществено строителство в София

Емилиян Георгиев встъпи в длъжност като заместник-кмет по обществено строителство в София

Г-7 се съгласи да освободи петролните си резерви след натиск от САЩ

Г-7 се съгласи да освободи петролните си резерви след натиск от САЩ

  • Преди 8 минути
Рибарски преди дебюта си начело на България: Мотивиран съм на 100%

Рибарски преди дебюта си начело на България: Мотивиран съм на 100%

  • Преди 10 минути
3 катастрофи бавят движението по АМ "Тракия" в посока Бургас

3 катастрофи бавят движението по АМ "Тракия" в посока Бургас

  • Преди 18 минути
Зеленски: Русия ще засили атаките срещу Украйна с наближаването на изборите в САЩ

Зеленски: Русия ще засили атаките срещу Украйна с наближаването на изборите в САЩ

  • Преди 19 минути
Селекционерът на Исландия сравни България с ранено живото

Селекционерът на Исландия сравни България с ранено живото

  • Преди 24 минути
Светият Синод отхвърли жалбите на архимандрит Никанор

Светият Синод отхвърли жалбите на архимандрит Никанор

САЩ наложиха нови санкции срещу финансовата мрежа на "Хамас"

САЩ наложиха нови санкции срещу финансовата мрежа на "Хамас"

  • Преди 37 минути
Дружество получило 330 000 лв. за ремонт на улица след представяне на документ с невярно съдържание

Дружество получило 330 000 лв. за ремонт на улица след представяне на документ с невярно съдържание

Иран настоява за дипломатическо решение и гаранции от САЩ за прекратяване на войната

Иран настоява за дипломатическо решение и гаранции от САЩ за прекратяване на войната

  • Преди 51 минути
Лавина затрупа 29-годишна състезателка по ски

Лавина затрупа 29-годишна състезателка по ски

  • Преди 55 минути
Арестуваха трима души, участвали в схема за препродажба на лизингови коли от чужбина

Арестуваха трима души, участвали в схема за препродажба на лизингови коли от чужбина

Италия настоява ЕС да засили военноморската мисия "Аспидес" в Червено море

Италия настоява ЕС да засили военноморската мисия "Аспидес" в Червено море

  • Преди 1 час
Жълт код за слана и ниски температури в 9 области утре

Жълт код за слана и ниски температури в 9 области утре

  • Преди 1 час
Архимандрит Дионисий няма да извършва богослужения, но не е отлъчен от Църквата

Архимандрит Дионисий няма да извършва богослужения, но не е отлъчен от Църквата

  • Преди 1 час