ЕС добавя 130 млн. евро за дронове за охрана на границите

ЕС инвестира допълнителни 130 милиона евро в технологии за дронове като част от по-широк стремеж за укрепване на граничната сигурност и противодействие на хибридните заплахи, предаде Euronews.

Европейската комисия обяви финансирането на среща на министрите на правосъдието и вътрешните работи в Люксембург - първите им лични разговори за миграцията и граничния контрол, откакто кризата в Сеута избухна това лято.

"Друга важна тема днес е как работим с новите технологии, дроновете. Това е важно както за защитата на границите, така и за защитата на нашата критична инфраструктура", заяви в четвъртък европейският комисар по вътрешните работи и миграцията Магнус Брунер.

През февруари Комисията представи план за действие относно сигурността на дроновете и борбата с тях, включително призив за инвестиции в размер на 250 милиона евро към националните органи в наблюдение на сухопътните и морските граници.

Схемата покрива до 90% от разходите по проекта, включително закупуването на дронове и системи за борба с дронове, интегрирането им в националните мрежи за наблюдение и други технологии, предназначени за противодействие на хибридните заплахи.

"Поради голямото търсене и отличното качество на много предложения в държавите членки, ще допълним инициативата с още 130 милиона", каза Брунер.

"Току-що посетих центъра за борба с дронове в Мюнхен миналата седмица и видях какъв напредък постигат нашите власти в целия Съюз", добави той.

Брюксел отделно предостави 170 милиона евро на граничната агенция на ЕС Frontex и националните власти по линия на Инструмента за управление на границите и визите за закупуване на безпилотно оборудване за наблюдение на границите.

Последното допълнително финансиране довежда инвестициите на ЕС в нови технологии за наблюдение на границите до над 500 милиона евро, което отразява нарастващия акцент върху сигурността.

Междувременно Гърция предложи временно спиране на правото за кандидатстване за убежище по време на извънредни ситуации, свързани с масово пристигане на незаконни мигранти. Няколко държави членки, включително Полша, Германия, Австрия и Дания, подкрепят идеята.

Очаква се Брюксел също да засили ролята на Frontex, особено в управлението на кризи и в наблюдението на нововъзникващи хибридни заплахи онлайн. Мандатът на агенцията ще бъде преразгледан по-късно тази година.

Лидерите на ЕС ще обсъдят подхода на блока към миграцията и управлението на границите на срещата на върха на Европейския съвет на 15-16 октомври.