Областният управител на Бургас: Държавата получи възможност да реши проблема с пречиствателната станция в Свети Влас

Държавата получава възможност да реши дългогодишния проблем с пречиствателната станция в Свети Влас след решение на Общинския съвет в Несебър, заяви областният управител на Бургас Дико Диков.

Той благодари на общинските съветници и на ръководството на Община Несебър за предприетите действия, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация.

Общинският съвет в Несебър даде съгласие за извършване на промени в кадастралната карта и кадастралните регистри на Свети Влас, промяна на предназначението на общински имоти и изработване на подробен устройствен план за изграждането на нова пречиствателна станция за отпадъчни води „Свети Влас - Елените". Решението бе прието единодушно с 19 гласа „за", отбелязва БТА.

Процедурите обхващат общински имоти в местността Ага чешме. С решението бе дадено съгласие за разделяне на четири имота и образуване на нови поземлени имоти, както и предварително съгласие за промяна на предназначението им за нуждите на бъдещата пречиствателна станция.

Проектът за пречиствателната станция е част от „Интегриран воден проект за област Бургас - Фаза 2", финансиран по Програма „Околна среда" 2021-2027 г. Бенефициент по проекта е „ВиК" ЕАД - Бургас.

От Областната администрация посочиха, че решението е свързано с ангажимента, поет от министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков и изпълнителния директор на „ВиК - Бургас" инж. Златина Димитрова на среща в Несебър с представители на бизнеса. Тогава бе поет ангажимент в кратки срокове да започнат процедурите по промяна на кадастралната карта и предназначението на новообразуваните имоти.