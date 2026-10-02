Най-важното от България на 02.10.2026 г.

Целта на правителството е да ограничи поскъпването на храните и да прекъсне тенденцията за ръст на цените, а не да обещава тяхното намаляване. Това заяви премиерът Румен Радев по време на блиц контрола в Народното събрание в отговор на въпрос от парламентарната група на „Продължаваме Промяната“.

„Никога не сме казвали, че ще намалим цените на хранителните стоки“, подчерта министър-председателят.

Радев отхвърли и твърденията, че кабинетът е обещавал намаление на цените с 15%. По думите му подобни ангажименти са били обявени от търговските вериги и са се отнасяли само за определени продукти.

Премиерът заяви, че правителството е предприело редица мерки за овладяване на поскъпването.

Има 36 фактури, които идват към нас от службите в Малта и те са документирани. Там много ясно са описани фактурите за 36 полета на обща стойност 5 милиона евро, заяви днес още премиерът Румен Радев във връзка с полетите на председателя на ДПС Делян Пеевски и фирми за мантинели.

Дружества, ангажирани с доставката на мантинели, са отклонявали средства в „дружество касичка“, което от своя страна е плащало полети на председателя на ДПС Делян Пеевски, каза на брифинг в Министерския съвет министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на 18 септември.

"36 фактури за 36 мои полета, платени от тази фирма "Спектрум", която цитират, е невъзможно да съществуват". Това заяви пред журналисти лидерът на ДПС Делян Пеевски. Той говори, след като премиерът Румен Радев заяви, че от службите в Малта са дошли 36 фактури.

"Румен Радев, ако иска, може да попита своя вътрешен министър Иван Демерджиев. Очаквам днес да покажат тези фактури", каза Пеевски пред медиите в кулоарите на Народното събрание.

Има извършен одит на "Български пощи" и Министерството на транспорта има готовност да представи в комисия резюмето от него. Регистрирани са изключително много слабости в управлението, обяви транспортният министър Георги Пеев.

Той все пак увери, че няма планове за закриване на клонове на "Български пощи", а ако се стигне до преструктуриране, то няма да засегне социалната функция на пощенската мрежа.