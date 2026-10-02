Новини
Търси
Подкаст
Политика

Най-важното от България на 02.10.2026 г.

Най-важното от България на 02.10.2026 г.
БТА

Екипът на ТАРАЛЕЖ събра акцентите от деня

Целта на правителството е да ограничи поскъпването на храните и да прекъсне тенденцията за ръст на цените, а не да обещава тяхното намаляване. Това заяви премиерът Румен Радев по време на блиц контрола в Народното събрание в отговор на въпрос от парламентарната група на „Продължаваме Промяната“.

Никога не сме казвали, че ще намалим цените на хранителните стоки“, подчерта министър-председателят.

Радев отхвърли и твърденията, че кабинетът е обещавал намаление на цените с 15%. По думите му подобни ангажименти са били обявени от търговските вериги и са се отнасяли само за определени продукти.

Премиерът заяви, че правителството е предприело редица мерки за овладяване на поскъпването.

Има 36 фактури, които идват към нас от службите в Малта и те са документирани. Там много ясно са описани фактурите за 36 полета на обща стойност 5 милиона евро, заяви днес още премиерът Румен Радев във връзка с полетите на председателя на ДПС Делян Пеевски и фирми за мантинели.

Дружества, ангажирани с доставката на мантинели, са отклонявали средства в „дружество касичка“, което от своя страна е плащало полети на председателя на ДПС Делян Пеевски, каза на брифинг в Министерския съвет министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на 18 септември.

"36 фактури за 36 мои полета, платени от тази фирма "Спектрум", която цитират, е невъзможно да съществуват". Това заяви пред журналисти лидерът на ДПС Делян Пеевски. Той говори, след като премиерът Румен Радев заяви, че от службите в Малта са дошли 36 фактури.

"Румен Радев, ако иска, може да попита своя вътрешен министър Иван Демерджиев. Очаквам днес да покажат тези фактури", каза Пеевски пред медиите в кулоарите на Народното събрание.

Има извършен одит на "Български пощи" и Министерството на транспорта има готовност да представи в комисия резюмето от него. Регистрирани са изключително много слабости в управлението, обяви транспортният министър Георги Пеев.

Той все пак увери, че няма планове за закриване на клонове на "Български пощи", а ако се стигне до преструктуриране, то няма да засегне социалната функция на пощенската мрежа.

Още по темата

Радев за цените: Целта е да спрем ръста, никога не сме обещавали поевтиняване

Радев за цените: Целта е да спрем ръста, никога не сме обещавали поевтиняване

Пеевски към Радев: Ще си подам оставката като лидер на ДПС, ако покажат тези 36 фактури

Пеевски към Радев: Ще си подам оставката като лидер на ДПС, ако покажат тези 36 фактури

Румен Радев в НС: От службите в Малта идват 36 фактури за полетите на Пеевски

Румен Радев в НС: От службите в Малта идват 36 фактури за полетите на Пеевски

Георги Пеев: Няма планове за закриване на клонове на "Български пощи"

Георги Пеев: Няма планове за закриване на клонове на "Български пощи"

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

ЦИК определи местата и броя на секциите в чужбина за президентските избори

ЦИК определи местата и броя на секциите в чужбина за президентските избори

Асен Василев за ултиматума на Пеевски: Ако има документи, да ги дадат на прокуратурата

Асен Василев за ултиматума на Пеевски: Ако има документи, да ги дадат на прокуратурата

Кабинетът бил почти готов със Закон за публично-частното партньорство

Кабинетът бил почти готов със Закон за публично-частното партньорство

ЕК одобри българска схема за държавна помощ в размер на 170 милиона евро

ЕК одобри българска схема за държавна помощ в размер на 170 милиона евро

Премиерът: Няма основания украинският посланик да бъде обявен за персона нон грата

Премиерът: Няма основания украинският посланик да бъде обявен за персона нон грата

Водещи

Саудитска Арабия подготвя офанзива срещу хутите заради контрола над Баб ел Мандеб

Саудитска Арабия подготвя офанзива срещу хутите заради контрола над Баб ел Мандеб

  • Преди 9 минути
Полша намалява акциза и ДДС върху горивата

Полша намалява акциза и ДДС върху горивата

  • Преди 22 минути
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който сърцето преглежда старите си договори

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който сърцето преглежда старите си договори

  • Преди 26 минути
Най-важното от спорта на 02.10.2026 година

Най-важното от спорта на 02.10.2026 година

  • Преди 27 минути
ЦИК определи местата и броя на секциите в чужбина за президентските избори

ЦИК определи местата и броя на секциите в чужбина за президентските избори

Димитър Хаджидимитров: Нормализира се ситуацията с цените на горивата на международните пазари

Димитър Хаджидимитров: Нормализира се ситуацията с цените на горивата на международните пазари

17 държави обединяват сили, за да се противопоставят на съкращенията на бюджета на ЕС

17 държави обединяват сили, за да се противопоставят на съкращенията на бюджета на ЕС

  • Преди 48 минути
Най-важното от България на 02.10.2026 г.

Най-важното от България на 02.10.2026 г.

Новак Джокович изравни рекорд на Надал

Новак Джокович изравни рекорд на Надал

  • Преди 52 минути
Няколко пожара се разразиха днес в Кюстендилско

Няколко пожара се разразиха днес в Кюстендилско

Областният управител на Бургас: Държавата получи възможност да реши проблема с пречиствателната станция в Свети Влас

Областният управител на Бургас: Държавата получи възможност да реши проблема с пречиствателната станция в Свети Влас

Локомотив Пловдив обяви: Търси се нов собственик

Локомотив Пловдив обяви: Търси се нов собственик

ЕС отпусна 2,9 млрд. евро бюджетна подкрепа за Украйна

ЕС отпусна 2,9 млрд. евро бюджетна подкрепа за Украйна

  • Преди 1 час
Почина Мирослав - първият двойно трансплантиран пациент в страната

Почина Мирослав - първият двойно трансплантиран пациент в страната

  • Преди 2 часа
ЕС добавя 130 млн. евро за дронове за охрана на границите

ЕС добавя 130 млн. евро за дронове за охрана на границите

  • Преди 2 часа