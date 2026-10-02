Новак Джокович изравни рекорд на Надал

Шесткратният шампион Новак Джокович (Сърбия) достигна до четвъртфиналите на турнира по тенис от сериите АТП 500 в китайската столица Пекин с награден фонд 4 089 385 долара. Така той изравни рекорда на Рафаел Надал (Испания) за най-много последователни победи на старта на един и същи турнир от веригата АТП с 31. Серията на Надал обаче е от „Ролан Гарос" в периода 2005-2009 година.

39-годишният сърбин стана и най-възрастният четвъртфиналист на турнир от АТП 500. Досега №1 по този показател беше Стан Вавринка, който стигна до Топ 8 в Ротерман през 2023 г. на възраст от 37 години и 10 месеца.

Медведев изравни Макенроу по титли на твърди кортове

Междувременно Данийл Медведев продължи силната си серия с победа 6:4, 6:2 над квалификанта Пабло Кареньо Буста. Руснакът вече има пет поредни победи, след като спечели титлата в Ханджоу.

Карен Хачанов също продължава напред, след като отстрани Алекс Молчан със 7:5, 6:3. В предишния кръг той поднесе изненада срещу Феликс Оже-Алиасим, а в спор за място на полуфиналите ще срещне Хуберт Хуркач.