Най-важното от спорта на 02.10.2026 година

Левски обяви, че вече няма задължения към НАП

От Левски обявиха, че са погасили предсрочно всички свои задължения по споразумението с НАП от 2023 г. Главницата към НАП бе погасена още преди две години и половина, припомниха от „Герена“, а сега клубът се справи и с лихвите. Шампионите изплатиха и това перо от разходите с месечни вноски по 112 484,21 евро.

БФС избра новия селекционер на България

БФС е решил кой ще бъде новият селекционер на националния отбор по футбол. Ръководството се е спряло на бразилеца Силвиньо, който за последно води тима на Албания (2023-2026). Тъкмо той успя да класира „червено-черните" за последното европейско първенство. Във визитката на Силвиньо има и кратък престой начело на Лион и Коринтианс.

Бунт в Русе заради парите за Карлос Насар: С какво един състезател е повече от другите?

Остра реакция от Русе срещу Министерството на младежта и спорта заради държавното финансиране на българските щангисти за предстоящото световно първенство в Нинбо, Китай. Повод за недоволството е информацията, че към момента финансово обезпечена е подготовката и участието единствено на Карлос Насар чрез клуба му „Старт“ (Червен бряг).

Гръмна нов скандал със залози в турския футбол

Нов голям скандал със залагания разтърси турския футбол. Федерацията на страната (TFF) отстрани 448 настоящи и бивши клубни длъжностни лица и ги предаде на Дисциплинарната комисия в рамките на разследване за залагания. Новината дойде ден, след като полицията задържа Ферхат Гюндогду, шеф на Централната съдийска комисия (MHK).

Карло Анчелоти е №1 по заплата от националните селекционери

Карло Анчелоти е №1 по заплата националните селекционери, разкрива статия на германското издание „Билд". 67-годишният италианец получава по 10 милиона евро на година, за да води Бразилия. Той подписа със „селесао" през май 2025 година, когато работата му в Реал Мадрид приключи.