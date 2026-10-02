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Най-важното от спорта на 02.10.2026 година

Най-важното от спорта на 02.10.2026 година
БТА

Спортният екип на Таралеж обобщава новините от деня

Левски обяви, че вече няма задължения към НАП

От Левски обявиха, че са погасили предсрочно всички свои задължения по споразумението с НАП от 2023 г. Главницата към НАП бе погасена още преди две години и половина, припомниха от „Герена“, а сега клубът се справи и с лихвите. Шампионите изплатиха и това перо от разходите с месечни вноски по 112 484,21 евро.

БФС избра новия селекционер на България

БФС е решил кой ще бъде новият селекционер на националния отбор по футбол. Ръководството се е спряло на бразилеца Силвиньо, който за последно води тима на Албания (2023-2026). Тъкмо той успя да класира „червено-черните" за последното европейско първенство. Във визитката на Силвиньо има и кратък престой начело на Лион и Коринтианс.

Бунт в Русе заради парите за Карлос Насар: С какво един състезател е повече от другите?

Остра реакция от Русе срещу Министерството на младежта и спорта заради държавното финансиране на българските щангисти за предстоящото световно първенство в Нинбо, Китай. Повод за недоволството е информацията, че към момента финансово обезпечена е подготовката и участието единствено на Карлос Насар чрез клуба му „Старт“ (Червен бряг).

Гръмна нов скандал със залози в турския футбол

Нов голям скандал със залагания разтърси турския футбол. Федерацията на страната (TFF) отстрани 448 настоящи и бивши клубни длъжностни лица и ги предаде на Дисциплинарната комисия в рамките на разследване за залагания. Новината дойде ден, след като полицията задържа Ферхат Гюндогду, шеф на Централната съдийска комисия (MHK).

Карло Анчелоти е №1 по заплата от националните селекционери

Карло Анчелоти е №1 по заплата националните селекционери, разкрива статия на германското издание „Билд". 67-годишният италианец получава по 10 милиона евро на година, за да води Бразилия. Той подписа със „селесао" през май 2025 година, когато работата му в Реал Мадрид приключи.

 

 

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