Саудитска Арабия подготвя офанзива срещу хутите заради контрола над Баб ел Мандеб

Саудитска Арабия подготвя военна офанзива срещу подкрепяните от Иран хути в Йемен, като Рияд разглежда няколко варианта за операцията. Сред тях са ограничено настъпление по крайбрежието в района на протока Баб ел Мандеб и по-мащабна атака на няколко фронта с цел да бъде прекратен контролът на хутите върху ключовия морски маршрут през Червено море, предаде Ройтерс, позовавайки се на регионални и западни представители.

Според шестима души, запознати с подготовката, операцията може да започне през следващите седмици. Наземните действия ще бъдат извършвани от йеменски сили под саудитски контрол, като ще бъдат подкрепени от въздушни удари на Саудитска Арабия. Не се очаква саудитските съюзници да участват пряко в бойните действия.

САЩ вече предоставят разузнавателна информация в подкрепа на операциите на Рияд в Йемен, докато някои регионални и европейски държави оказват на кралството предимно отбранителна военна помощ.

Саудитска Арабия се намеси в гражданската война в Йемен през 2015 г., когато оглави арабска коалиция в подкрепа на международно признатото правителство, изтласкано от хутите от столицата Сана.

Примирието между воюващите страни, договорено през 2022 г., до голяма степен се запази до тази година. След това хутите започнаха атаки с ракети и дронове срещу саудитското корабоплаване и петролната инфраструктура като отражение на войната с Иран.

Една от основните цели на подготвяната офанзива е да бъдат отнети териториите, завзети от хутите през миналия месец, когато те напреднаха по крайбрежието и установиха контрол над протока Баб ел Мандеб.

Според информацията, с която разполага Ройтерс, Рияд разглежда два основни сценария - ограничена атака в района на Баб ел Мандеб или по-мащабна операция с координирани действия на няколко фронта в четири провинции.

В зависимост от избрания вариант могат да бъдат мобилизирани над 100 000 йеменски военнослужещи.

Правителствата на Саудитска Арабия и Йемен, движението на хутите и американската армия не са отговорили незабавно на запитванията за коментар.

Баб ел Мандеб е южният изход на Червено море и един от ключовите морски маршрути между Средиземно море и Азия. Значението му допълнително е нараснало през тази година като алтернатива на Ормузкия проток, който на практика е блокиран от конфликта с Иран.

Според западни дипломати и представител на държава от Персийския залив Рияд е стигнал до извода, че не може да започне нови мирни преговори с хутите, докато движението контролира Баб ел Мандеб и разполага с толкова силен инструмент за международен натиск.

Различни оценки сочат, че настъплението може да започне както още след седмица, така и след междинните избори в САЩ в началото на ноември.

Майкъл Ратни, бивш американски посланик в Саудитска Арабия, очаква евентуалната операция да бъде ограничена по цели и значително по-малка по мащаб от ръководената от Рияд интервенция през 2015 г., която имаше за цел разгрома на хутите.

"Колкото и да искат напълно да победят хутите, те също така трябва да възстановят положението отпреди хутите да установят контрол върху територии около Баб ел Мандеб", смята той.

"В идеалния случай това би била сравнително ограничена операция за възстановяване на контрола над крайбрежните райони и връщане към нормален морски трафик."

След отслабването на ливанската "Хизбула" през последните три години хутите се превърнаха в най-силния съюзник на Иран в Близкия изток. Евентуална саудитска офанзива срещу движението би представлявала нова ескалация в регион, който остава разтърсван от конфликти след нападенията срещу Израел от 7 октомври 2023 г. и последвалата война на САЩ и Израел срещу Иран.

Според западен дипломат Вашингтон предоставя военни съветници и разузнавателна информация, включително данни за мишени, в подкрепа на саудитските въздушни операции в Йемен.

Подкрепата на САЩ обаче може да остане ограничена. Ройтерс съобщи вчера, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е отхвърлил искането на фактическия управник на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман за пряка военна подкрепа, включително въздушни удари.

Турция и Пакистан, които миналия месец подписаха съвместно отбранително споразумение със Саудитска Арабия, са предоставили военно оборудване, използвано от кралството в Йемен.

Един от основните проблеми за Рияд е защитата на петролните съоръжения и друга критична инфраструктура от ракетни и дронови атаки на хутите. Според регионални представители кралството е поискало помощ от няколко свои съюзници за укрепване на отбранителните си системи.

Пакистан е разположил между 30 000 и 40 000 военнослужещи в Саудитска Арабия за защита на сухопътните граници на кралството и за подпомагане на противодействието на ракетни и дронови атаки. Исламабад обаче не е взел решение да изпраща войски в Йемен за участие в бойни действия.

Отбранителните министерства на Пакистан и Турция не са коментирали военната си подкрепа за Рияд.

Междувременно Франция обяви, че ще изпрати отбранителни системи и военнослужещи в Саудитска Арабия, за да помогне за защитата на пристанищния град Янбу на Червено море.

Всяка сухопътна операция в Йемен ще разчита на разнородна коалиция от йеменски въоръжени групировки, които Саудитска Арабия и ОАЕ са въоръжавали и обучавали в по-ранните етапи на гражданската война.

"Много от силите, противопоставящи се на хутите, все още не са организирани или подготвени за продължителна офанзива от типа, необходим за отблъскване на дисциплинираната военна машина на хутите. В момента те са поставени на изпитание, тъй като хусите оказват натиск едновременно на няколко фронта", смята йеменският анализатор Мохамед Албаша.

Йеменските сили са допълнително разединени през миналата зима, когато подкрепяни от ОАЕ бойци от южната част на страната се опитаха да завземат територии на изток и обявиха планове за отделяне. Впоследствие те бяха победени от подкрепяни от Саудитска Арабия сили след серия от сблъсъци.

Успехът на евентуалната офанзива ще зависи до голяма степен от способността на йеменските сухопътни сили да проведат продължителна операция, предупреди саудитският политически анализатор Али Шихаби, близък до управляващите среди.