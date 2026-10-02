ЕК: Цивилните в окупирания Олешки в Украйна са блокирани без храна, вода и лекарства

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Европейският комисар по въпросите на равенството, готовността и управлението на кризи Хаджа Лахбиб заяви, че Русия трябва да осигури хуманитарна помощ на цивилното население в украинския град Олешки, в Херсонска област. Градът в момента е под руска окупация.
По думите на Лахбиб цивилното население в Олешки се намира в тежка хуманитарна ситуация и има ограничен достъп до храна, лекарства, чиста вода и основни грижи.
"Случващото се в Олешки, Украйна, е ужасяващо. Цивилните са блокирани под обсада от руските сили, без достъп до храна, лекарства, чиста вода и основни грижи. Това е неприемливо", каза Лахбиб.
Еврокомисарят подчерта, че Русия има задължения към цивилното население съгласно международното хуманитарно право.
"Русия, като окупационна сила, има ясни задължения съгласно международното хуманитарно право: цивилното население трябва да бъде защитено, а предоставянето на хуманитарна помощ трябва да бъде улеснено", добави тя.
Лахбиб настоява руските сили да осигурят условия за доставяне на необходимата хуманитарна помощ до цивилните в града.