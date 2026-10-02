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Най-важното от света на 02.10.2026-та г.

Най-важното от света на 02.10.2026-та г.
Снимка: AP/БТА

ТАРАЛЕЖ обобщава най-важното от международните новини, които се е случиха днес

Американската армия изпраща около 9000 военнослужещи на борда на група кораби към Близкия изток. Засилването на американското военно присъствие идва в момент, когато президентът Доналд Тръмп отправи ново предупреждение, че на хоризонта може да предстоят нови удари срещу Иран. Движението на войските, което включва трети самолетоносач, подчертава бързо развиващата се динамика в войната на Тръмп срещу Иран, докато той обмисля следващия си ход на фона на наближаващите междинни избори в САЩ и новите признаци, че конфликтът може да стане още по-сложен.

Ръководителят на Центъра за политически и международни изследвания към иранското Министерство на външните работи Саид Хатибзаде заяви, че Техеран продължава да подкрепя дипломатическото решаване на спорните въпроси въпреки твърденията за нарушени ангажименти и нелоялност от страна на САЩ. Хатибзаде заяви, че Иран настоява Вашингтон да предостави конкретни гаранции за прекратяване на войната. По думите му седемдневната инициатива на Техеран е част от този дипломатически подход.

Руският президент Владимир Путин заяви, че пряка атака срещу Русия, включително срещу нейния балтийски ексклав Калининград, "неизбежно и непреодолимо" ще постави на дневен ред използването на всички оръжия от арсенала на Русия. "Ако се стигне до пряка атака срещу Руската федерация, в случая срещу Калининград и евентуално някои други територии, разбира се, въпросът за използването на всички оръжия в арсенала на нашата страна неизбежно и непреодолимо ще изплува на дневен ред. Това е неизбежно", каза Путин.

Украинското разузнаване и съюзническите централи са засекли конкретни руски планове за атаки срещу държави от Европейския съюз. Това обяви украинският външен министър Андрий Сибига. Според Сибига целта на Москва е ясна: да отслаби или изцяло да спре западната подкрепа за Киев, като разшири заплахите директно на територията на ЕС.

Групата от богати страни от Г-7 се съгласи да освободи 100 милиона барела петрол през следващите четири месеца след силен натиск от администрацията на Тръмп върху Европа да използва запасите си от дизел. В съвместно изявление след извънредна среща в петък лидерите на Г-7 заявиха, че освобождаването на 100 милиона барела петрол "ще започне незабавно" и ще започне с освобождаването на запасите от дизелово гориво.

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