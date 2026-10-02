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Защо цар Самуил има специално място в българската памет

Защо цар Самуил има специално място в българската памет

Цар Самуил е бил един владетел на целите Западни Балкани, каза историкът доц. Наум Кайчев

Цар Самуил е бил един владетел на целите Западни Балкани. Това каза пред НОВА историкът доц. Наум Кайчев.

Историкът заедно с преподавателя в Софийския университет проф. Христо Матанов и учителя по история Борис Запрянов коментираха теми, свързани със специалното място на цар Самуил в българската памет.  

„Цар Самуил е бил един владетел на целите Западни Балкани. В историята има много елементи, които се преплитат и остават в съзнанието ни относно неговата памет в историята ни. Например в сръбските учебници той е представен като български цар”, каза доц. Кайчев.  

Всяка година съм поразен от неговата история и я разказвам с огромен интерес на децата. Виждам, че и при тях има любопитство. Към Самуил и историята, децата имат интерес, стига да има кой да ги запали”, каза Запрянов.

Проф. Матанов посочи, че е добро споразумението между България и Гърция относно връщането на останките му, а ние в замяна да дадем 40 предмета църковна утвар.

„За България това е от огромно значение. Ръкописите и артефактите, които ние ще дадем, нямат такова значение”, каза той. 

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