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Кремъл: Русия е готова за диалог за сигурността в Черно море, но няма конкретни преговори

Кремъл: Русия е готова за диалог за сигурността в Черно море, но няма конкретни преговори
Снимка: AP/БТА

Москва не съобщава за двустранни споразумения с държави като Турция, Индия и Египет

Русия е готова да води диалог с всички държави по въпросите, свързани със сигурността в Черно море, но към момента не се водят конкретни преговори за двустранни споразумения. Това заяви прессекретарят на руския президент Владимир Путин Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

По думите на Песков Москва не води конкретни разговори за двустранни договорености с други държави, включително Турция, Индия и Египет.

"Зависи какви двустранни споразумения. Ние сме отворени за диалог с всички държави, но към момента не се водят никакви конкретни разговори по този въпрос", каза Песков в отговор на въпрос дали се разглеждат варианти за подобни споразумения.

Прессекретарят на Кремъл беше попитан и дали Русия е получила предложения от други държави относно гарантирането на сигурността в Черно море. В отговор той посочи, че темата е била обсъдена предишния ден по време на форума "Валдай".

"Президентът Путин вече отговори на този въпрос", добави Песков.

Кремъл потвърждава готовността си да обсъжда въпроси, свързани със сигурността в Черноморския регион, но не съобщава за конкретни инициативи или започнали преговори по двустранни споразумения.

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