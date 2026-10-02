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МАЕ: Цените на петрола започват да падат след решението за освобождаване на 100 млн. барела

МАЕ: Цените на петрола започват да падат след решението за освобождаване на 100 млн. барела
Снимка: Pixabay

Страните от Г-7 ще пуснат координирано дизел и суров петрол от стратегическите си резерви през следващите четири месеца

Цените на петрола започнаха да се понижават след решението на страните от Г-7 да освободят 100 млн. барела дизелово гориво и суров петрол от стратегическите си резерви. Това заяви изпълнителният директор на Международната агенция по енергията (МАЕ) Фатих Биорол, цитиран от Ройтерс.

"Днес предприехме стъпка по отношение на дизеловото гориво. Проведохме среща със световни лидери и обявихме, че отново ще започнем да освобождаваме 100 млн. барела петрол", каза Биорол.

По думите му решението вече се отразява на пазарите. "Цените започват да се понижават."

"Надявам се това да бъде полезна стъпка както за света, така и за Турция", добави той.

Биорол говори в Истанбул по време на пресконференция на тема "Финансиране на трансформацията: Турция по пътя към конференцията на ООН за климата КОП31 (COP31)", организирана от председателя на Турската асоциация на банките Алпаслан Чакар.

Освобождаването на резервите ще бъде координирано чрез МАЕ и ще започне незабавно, като планът предвижда да продължи четири месеца. Значителна част от дизеловите количества трябва да бъде пусната на пазара още през първите 20 дни.

По-рано днес френският президент Еманюел Макрон съобщи за решението на страните от Г-7 да освободят на пазара до 100 млн. барела дизелово гориво и суров петрол. Лидерите на Г-7 заявиха, че освобождаването на запасите ще бъде извършено координирано чрез МАЕ.

Страните от Г-7 също така са се договорили да координират графиците за планираните ремонти и спирания на рафинериите си, за да ограничат риска от допълнителни сътресения на пазара.

Решението идва на фона на силния натиск върху цените на горивата и стремежа на държавите да увеличат предлагането на дизел и петрол на международните пазари.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп приветства решението, като заяви, че Европа е готова да освободи значителна част от запасите си от дизелово гориво.

"Европа се е съгласила да пусне на пазара огромни количества от своите значителни запаси от дизелово гориво", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл" (Truth Social), като допълни, че "мерките ще бъдат приложени незабавно".

 
 

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