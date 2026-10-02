Бившият полицай, убил 21-годишния Митко край Съединение, легнал да спи, а сутринта разчленил трупа

Тодор Лапков, обвинен за убийството на 21-годишния Митко във ферма край Съединение, легнал спи, след като го прострелял два пъти с незаконната си пушка, пише "24 часа".

Когато станал, видял, че Митко лежи в двора на фермата, взел брадва и го накълцал. Първо отрязал краката, после торса и накрая главата. Събрал останките в найлонови чували и ги пуснал в близка шахта. Това разказва 63-годишният бивш полицай пред съкилийници в следствения арест в Пловдив.

Той е там от близо 2 месеца и казва, че там се чувства спокоен и му е добре.

Убийството стана на 12 август т. г. в ранните часове на денонощието. Тогава 21-годишният Митко влязъл в имота на Лапков, докато той спял, с цел да го обере.

По информация на полицията те двамата поддържали приятелски отношения и младежът често помагал на бившия полицай с отглеждането на овцете.

За изчезването на младия мъж сигнал подал баща му.

Полицията предприела разследване, а следите отвели до фермата на Тодор Лапков край квартал "Точиларци" в Съединение. Първоначално бившият полицай твърдял, че не знае нищо, но при второто посещение на униформените във фермата сам признал, че той е извършителят и дори им показал къде е скрил чувалите с останките от трупа.

21-годишният Митко години наред тормозел жителите на близкото до Съединение село Найден Герово с кражби и обири. Младият мъж причаквал баби, след като си вземат пенсиите, и ги обирал. Влизал по домовете и вземал каквото намери.

Кметът тогава разказа, че той живее с баба си и баща си и имал документи, че е с психични заболявания.



