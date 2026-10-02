Представители на ДПС се срещнаха в Анкара с председателя на турския Меджлис

Представители на партия „Движение за права и свободи“ (ДПС) проведоха среща с председателя на Великото национално събрание на Турция Нуман Куртулмуш в Анкара, съобщиха от пресцентъра на партията.

В центъра на вниманието на разговорите бяха българо-турските отношения и възможностите за тяхното задълбочаване чрез активен политически и институционален диалог. Специално внимание бе отделено на ролята на ДПС като последователен фактор в изграждането и поддържането на устойчиви връзки между двете страни.

Дългогодишните политически и обществени контакти бяха посочени като стабилна основа за разширяване на сътрудничеството, добавиха от ДПС.

В срещата участваха заместник-председателят на Народното събрание Айтен Сабри, заместник-председателят на ДПС Халил Летифов, Ерол Мюмюн - кмет на община Кърджали и Нида Ахмедов - кмет на община Каолиново.

Участие взеха и народният представител и член на Централното оперативна бюро (ЦОБ) на ДПС Атидже Алиева-Вели, представителят на ЦОБ на ДПС и кмет на община Джебел Неджми Али, кметът на община Дулово Невхис Мустафа и кметът на община Момчилград Илкнур Кязим.