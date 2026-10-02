Димитър Хаджидимитров: Нормализира се ситуацията с цените на горивата на международните пазари

Цените на бензина и дизела се понижават, а ситуацията на международните пазари постепенно се нормализира, заяви пред НОВА Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.

„Цената на едро при газа спадна с 0,11 евро. Ситуацията с бензина и дизела също се променя. Трендът се обръща. Цените тръгват надолу, това са много добри новини”, заяви Хаджидимитров.

По думите му през последните 10 дни се възстановява износът през Ормузкия проток на нефт и готови петролни продукти от региона.

Той коментира и потреблението на горива в България, като посочи, че в началото на септември много хора са започнали да зареждат предварително.

„Потреблението се увеличи с 10-15% спрямо стандарта за този месец през миналата година”, каза той.

Според него няма опасност от недостиг на горива у нас.

„Недостиг в България не е възможен. В момента в резервоарите на страната има излишък на дизелово гориво. В следващите 2-3 месеца дори не трябва да си помисляме за подобно нещо”, заяви Хаджидимитров.

Той коментира и въпроса, свързан с евентуални спекулации от страна на търговците, като посочи, че според него няма основания за подобни съмнения.

„Печалбите на търговците за последния месец са паднали с 20% при бензина, при дизела с 40 на сто. Това означава, че търговците като част от бранша сме в подкрепа на потребителите”, посочи Хаджидимитров.