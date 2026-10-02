Новини
Търси
Подкаст
Общество

Няколко пожара се разразиха днес в Кюстендилско

Няколко пожара се разразиха днес в Кюстендилско
Pixabay

Голям пожар бушува в землището на село Пиперево

Огнеборци се борят с няколко пожара в Кюстендилско.

Пожар в сухи треви и храсти е избухнал в землището на село Пиперево, община Дупница днес следобед, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил. Обхванати са около 1000 дка площ, предава БТА.

​Огънят се е разпрострял низово и в посока към близката гора, казаха още от полицията.

В потушаването на огъня участват екипи на противопожарните служби от Дупница и Бобов дол, пожарът е овладян, каза говорителят на дирекцията Катя Табачка.

Днес следобед екипите на пожарната са се отзовали и на други сигнали за пожари в региона. Край гробищния парк в Кочериново са горели бали със слама.

Пожар е потушаван и в село Сапарево, община Сапарева баня, където огънят е засегнал две необитаеми постройки. И тези два пожара са овладяни от  противопожарните екипи, казаха от полицията.

Още по темата

Локализиран е пожарът в Харманлийско

Локализиран е пожарът в Харманлийско

Силен вятър разпалва пожар край Харманли, 10 екипа са на терен

Силен вятър разпалва пожар край Харманли, 10 екипа са на терен

Пожар затвори път в Плевенско, движението е пренасочено

Пожар затвори път в Плевенско, движението е пренасочено

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Областният управител на Бургас: Държавата получи възможност да реши проблема с пречиствателната станция в Свети Влас

Областният управител на Бургас: Държавата получи възможност да реши проблема с пречиствателната станция в Свети Влас

Почина Мирослав - първият двойно трансплантиран пациент в страната

Почина Мирослав - първият двойно трансплантиран пациент в страната

Протест пред турското посолство в София срещу арестите на ЛГБТ активисти и журналисти в Турция

Протест пред турското посолство в София срещу арестите на ЛГБТ активисти и журналисти в Турция

Емилиян Георгиев встъпи в длъжност като заместник-кмет по обществено строителство в София

Емилиян Георгиев встъпи в длъжност като заместник-кмет по обществено строителство в София

3 катастрофи бавят движението по АМ "Тракия" в посока Бургас

3 катастрофи бавят движението по АМ "Тракия" в посока Бургас

Водещи

Саудитска Арабия подготвя офанзива срещу хутите заради контрола над Баб ел Мандеб

Саудитска Арабия подготвя офанзива срещу хутите заради контрола над Баб ел Мандеб

  • Преди 8 минути
Полша намалява акциза и ДДС върху горивата

Полша намалява акциза и ДДС върху горивата

  • Преди 21 минути
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който сърцето преглежда старите си договори

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който сърцето преглежда старите си договори

  • Преди 26 минути
Най-важното от спорта на 02.10.2026 година

Най-важното от спорта на 02.10.2026 година

  • Преди 27 минути
ЦИК определи местата и броя на секциите в чужбина за президентските избори

ЦИК определи местата и броя на секциите в чужбина за президентските избори

Димитър Хаджидимитров: Нормализира се ситуацията с цените на горивата на международните пазари

Димитър Хаджидимитров: Нормализира се ситуацията с цените на горивата на международните пазари

17 държави обединяват сили, за да се противопоставят на съкращенията на бюджета на ЕС

17 държави обединяват сили, за да се противопоставят на съкращенията на бюджета на ЕС

  • Преди 48 минути
Най-важното от България на 02.10.2026 г.

Най-важното от България на 02.10.2026 г.

Новак Джокович изравни рекорд на Надал

Новак Джокович изравни рекорд на Надал

  • Преди 52 минути
Няколко пожара се разразиха днес в Кюстендилско

Няколко пожара се разразиха днес в Кюстендилско

Областният управител на Бургас: Държавата получи възможност да реши проблема с пречиствателната станция в Свети Влас

Областният управител на Бургас: Държавата получи възможност да реши проблема с пречиствателната станция в Свети Влас

Локомотив Пловдив обяви: Търси се нов собственик

Локомотив Пловдив обяви: Търси се нов собственик

ЕС отпусна 2,9 млрд. евро бюджетна подкрепа за Украйна

ЕС отпусна 2,9 млрд. евро бюджетна подкрепа за Украйна

  • Преди 1 час
Почина Мирослав - първият двойно трансплантиран пациент в страната

Почина Мирослав - първият двойно трансплантиран пациент в страната

  • Преди 2 часа
ЕС добавя 130 млн. евро за дронове за охрана на границите

ЕС добавя 130 млн. евро за дронове за охрана на границите

  • Преди 2 часа