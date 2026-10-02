Няколко пожара се разразиха днес в Кюстендилско

Огнеборци се борят с няколко пожара в Кюстендилско.

Пожар в сухи треви и храсти е избухнал в землището на село Пиперево, община Дупница днес следобед, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил. Обхванати са около 1000 дка площ, предава БТА.

​Огънят се е разпрострял низово и в посока към близката гора, казаха още от полицията.

В потушаването на огъня участват екипи на противопожарните служби от Дупница и Бобов дол, пожарът е овладян, каза говорителят на дирекцията Катя Табачка.

Днес следобед екипите на пожарната са се отзовали и на други сигнали за пожари в региона. Край гробищния парк в Кочериново са горели бали със слама.

Пожар е потушаван и в село Сапарево, община Сапарева баня, където огънят е засегнал две необитаеми постройки. И тези два пожара са овладяни от противопожарните екипи, казаха от полицията.