ЕС отпусна 2,9 млрд. евро бюджетна подкрепа за Украйна

Украйна е получила 2,9 млрд. евро (3,3 млрд. долара) бюджетна подкрепа от Европейския съюз, която ще помогне на Киев да поддържа работата на държавната администрация на фона на продължаващата война с Русия, съобщи ДПА.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че финансовата подкрепа идва в момент, когато Украйна продължава да се защитава от руската агресия и да провежда реформи.

"Докато Украйна се защитава от руската агресия, тя продължава да осъществява всеобхватни реформи", заяви днес Урсула фон дер Лайен.

По думите ѝ предоставените средства имат за цел да подкрепят финансовата стабилност на страната и да създадат основа за бъдещото ѝ възстановяване.

"С днешното плащане помагаме за запазването на финансовата стабилност на Украйна и подкрепяме инвестиции, които ще залегнат в основата на бъдещото й възстановяване", допълни тя.

Новото плащане е част от по-широката финансова подкрепа на ЕС за Украйна. Миналата година лидерите на Европейския съюз се договориха да предоставят общо 90 млрд. евро за бюджетните и отбранителните нужди на страната през 2026 и 2027 г.

Въпреки международната финансова подкрепа Украйна продължава да изпитва сериозни бюджетни нужди.

Неотдавна украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната е изправена пред нов недостиг на финансиране от 27 млрд. долара за тази година.

Твърдението предизвика безпокойство в Брюксел на фона на продължаващата война и необходимостта от поддържане както на държавните функции, така и на отбранителните разходи.