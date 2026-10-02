Локомотив Пловдив обяви: Търси се нов собственик

Локомотив Пловдив съобщи на официалната си страница, че започва процес по търсенето на нов собственик, който да издържа финансово клуба. Дотам се стигна, след като Христо Крушарски обяви, че се оттегля заради протестите на голяма част от феновете срещу неговото управление.

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„Г-н Христо Крушарски е взел окончателно решение да се оттегли от управлението на Локомотив. Към настоящия момент той продължава да бъде акционер единствено поради факта, че акциите трябва да бъдат прехвърлени на реален човек или юридическо лице, което е готово да поеме собствеността и произтичащите от нея отговорности и финансови тежести.

Искаме да бъдем пределно ясни и по този въпрос – акциите са готови за прехвърляне. Няма желание за протакане на процеса, нито намерение той да бъде възпрепятстван. Съществуващите финансови отношения и задължения към г-н Крушарски са въпрос, който следва да бъде уреден, но това не променя заявеното намерение собствеността да бъде предадена при наличието на реален и отговорен човек отсреща, който да я поеме.

От този момент нататък пред всички, които милеят за Локомотив, стои една обща и нелека задача – намирането на нов собственик и устойчив модел за бъдещето на клуба", написа пловдивчани.