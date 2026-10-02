Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Локомотив Пловдив обяви: Търси се нов собственик

Локомотив Пловдив обяви: Търси се нов собственик
БТА

Христо Крушарски се оттегля, съобщиха от клуба

Локомотив Пловдив съобщи на официалната си страница, че започва процес по търсенето на нов собственик, който да издържа финансово клуба. Дотам се стигна, след като Христо Крушарски обяви, че се оттегля заради протестите на голяма част от феновете срещу неговото управление.

Крушарски: Локомотив Пловдив ми дължи над 6 млн. евро

„Г-н Христо Крушарски е взел окончателно решение да се оттегли от управлението на Локомотив. Към настоящия момент той продължава да бъде акционер единствено поради факта, че акциите трябва да бъдат прехвърлени на реален човек или юридическо лице, което е готово да поеме собствеността и произтичащите от нея отговорности и финансови тежести.

Искаме да бъдем пределно ясни и по този въпрос – акциите са готови за прехвърляне. Няма желание за протакане на процеса, нито намерение той да бъде възпрепятстван. Съществуващите финансови отношения и задължения към г-н Крушарски са въпрос, който следва да бъде уреден, но това не променя заявеното намерение собствеността да бъде предадена при наличието на реален и отговорен човек отсреща, който да я поеме.

От този момент нататък пред всички, които милеят за Локомотив, стои една обща и нелека задача – намирането на нов собственик и устойчив модел за бъдещето на клуба", написа пловдивчани.

Още по темата

Черната хроника на българския футбол: Знаковите убийства на босове и президенти

Черната хроника на българския футбол: Знаковите убийства на босове и президенти

Крушарски се оттегля от Локомотив Пловдив

Крушарски се оттегля от Локомотив Пловдив

ЦСКА влезе с полиция на стадиона на Локомотив Пловдив

ЦСКА влезе с полиция на стадиона на Локомотив Пловдив

Крушарски: И този сезон всички ще се съобразяват с Локомотив Пд

Крушарски: И този сезон всички ще се съобразяват с Локомотив Пд

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Най-важното от спорта на 02.10.2026 година

Най-важното от спорта на 02.10.2026 година

Новак Джокович изравни рекорд на Надал

Новак Джокович изравни рекорд на Надал

Илия Груев: Трябва да покажем, че сме отбор, няма психологически проблем

Илия Груев: Трябва да покажем, че сме отбор, няма психологически проблем

Рибарски преди дебюта си начело на България: Мотивиран съм на 100%

Рибарски преди дебюта си начело на България: Мотивиран съм на 100%

Селекционерът на Исландия сравни България с ранено живото

Селекционерът на Исландия сравни България с ранено живото

Водещи

Саудитска Арабия подготвя офанзива срещу хутите заради контрола над Баб ел Мандеб

Саудитска Арабия подготвя офанзива срещу хутите заради контрола над Баб ел Мандеб

  • Преди 8 минути
Полша намалява акциза и ДДС върху горивата

Полша намалява акциза и ДДС върху горивата

  • Преди 20 минути
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който сърцето преглежда старите си договори

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който сърцето преглежда старите си договори

  • Преди 25 минути
Най-важното от спорта на 02.10.2026 година

Най-важното от спорта на 02.10.2026 година

  • Преди 26 минути
ЦИК определи местата и броя на секциите в чужбина за президентските избори

ЦИК определи местата и броя на секциите в чужбина за президентските избори

Димитър Хаджидимитров: Нормализира се ситуацията с цените на горивата на международните пазари

Димитър Хаджидимитров: Нормализира се ситуацията с цените на горивата на международните пазари

17 държави обединяват сили, за да се противопоставят на съкращенията на бюджета на ЕС

17 държави обединяват сили, за да се противопоставят на съкращенията на бюджета на ЕС

  • Преди 47 минути
Най-важното от България на 02.10.2026 г.

Най-важното от България на 02.10.2026 г.

Новак Джокович изравни рекорд на Надал

Новак Джокович изравни рекорд на Надал

  • Преди 51 минути
Няколко пожара се разразиха днес в Кюстендилско

Няколко пожара се разразиха днес в Кюстендилско

Областният управител на Бургас: Държавата получи възможност да реши проблема с пречиствателната станция в Свети Влас

Областният управител на Бургас: Държавата получи възможност да реши проблема с пречиствателната станция в Свети Влас

Локомотив Пловдив обяви: Търси се нов собственик

Локомотив Пловдив обяви: Търси се нов собственик

ЕС отпусна 2,9 млрд. евро бюджетна подкрепа за Украйна

ЕС отпусна 2,9 млрд. евро бюджетна подкрепа за Украйна

  • Преди 1 час
Почина Мирослав - първият двойно трансплантиран пациент в страната

Почина Мирослав - първият двойно трансплантиран пациент в страната

  • Преди 2 часа
ЕС добавя 130 млн. евро за дронове за охрана на границите

ЕС добавя 130 млн. евро за дронове за охрана на границите

  • Преди 2 часа