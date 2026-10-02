17 държави обединяват сили, за да се противопоставят на съкращенията на бюджета на ЕС

Седемнадесет правителства на ЕС публично предупредиха срещу съкращения в земеделието и регионалните плащания в следващия седемгодишен бюджет, като упрек към позицията на Германия в преговорите, предаде POLITICO.

Писмото, подписано в петък от Италия, Испания и Полша, наред с други, оказва огромен натиск върху ирландското ротационно председателство на Съвета на ЕС да остави недокоснати почти 900 милиарда евро разходи в предстоящия проектобюджет, който се очаква да бъде представен следващата седмица.

Това създава напрежение с противоположния лагер от шест държави, воден от Германия, която поднови призиви за съкращения от няколкостотин милиарда евро в съвместно писмо по-рано тази седмица.

"Затова вярваме, че общото финансиране за Политиката на сплотеност и ОСП трябва да бъде запазено в следващия МФФ", написаха седемнадесетте държави в писмо до ирландския премиер Майкъл Мартин, видяно от POLITICO.

Подписалите са България, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания.

Италианският премиер Джорджия Мелони и румънският президент Никушор Дан координираха инициативата и ще организират неформална среща на тези страни в рамките на следващия Европейски съвет на 15 и 16 октомври.

Многогодишната финансова рамка, или MFF, финансира всичко - от субсидии за фермери до помощ за развитие и е сред най-трудните преговори в Брюксел. През 2025 г. Европейската комисия предложи бюджет от близо 2 трилиона евро за периода 2028-2034 г. и прехвърли стотици милиарди от земеделието и регионалните плащания, известни като политика на сплотеност, към нови приоритети като отбрана и конкурентоспособност.

Така наречената група Приятели на сплотеността предупреди, че по-нататъшните съкращения на земеделието и сплотеността "само ще отслабят бюджета и ще рискуват да подкопаят обществената подкрепа за европейския проект."

Ирландският преговорен документ, или негобокс, ще подготви сцената за дискусии между 27-те лидери на ЕС по време на срещата на върха в Брюксел през октомври.

Правителствата на ЕС бързат да постигнат окончателно споразумение помежду си до края на годината, преди националните избори във Франция, Полша и Италия да заплашат да провалят преговорите.

Един от най-чувствителните въпроси е въвеждането на нови данъци в целия ЕС, известни като собствени ресурси, за финансиране на бюджета. Комисията предложи пет нови такси, които се очаква да генерират 66 милиарда евро годишно.

Данъчният пакет е силно подкрепен от Франция, но отделни предложения са били противопоставени от няколко национални правителства, които се страхуват, че ще бъдат непропорционално засегнати от тези такси.

17-те държави написаха в писмото, че новите собствени ресурси "трябва да бъдат истински, справедливи, прости и нерегресивни."

За да се създаде повече свобода, те подновиха призивите за отлагане на изплащането на постковидния дълг, който се очаква да струва 25 милиарда евро годишно, и се противопоставиха на бюджетните отстъпки към по-богатите страни, известни като отстъпки.