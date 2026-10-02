Новини
Търси
Подкаст
Свят

17 държави обединяват сили, за да се противопоставят на съкращенията на бюджета на ЕС

17 държави обединяват сили, за да се противопоставят на съкращенията на бюджета на ЕС
Снимка: AP/БТА

Италия и Румъния водят усилията за запазване на разходите на ЕС за земеделие и регионални плащания

Седемнадесет правителства на ЕС публично предупредиха срещу съкращения в земеделието и регионалните плащания в следващия седемгодишен бюджет, като упрек към позицията на Германия в преговорите, предаде POLITICO.

Писмото, подписано в петък от Италия, Испания и Полша, наред с други, оказва огромен натиск върху ирландското ротационно председателство на Съвета на ЕС да остави недокоснати почти 900 милиарда евро разходи в предстоящия проектобюджет, който се очаква да бъде представен следващата седмица.

Това създава напрежение с противоположния лагер от шест държави, воден от Германия, която поднови призиви за съкращения от няколкостотин милиарда евро в съвместно писмо по-рано тази седмица.

"Затова вярваме, че общото финансиране за Политиката на сплотеност и ОСП трябва да бъде запазено в следващия МФФ", написаха седемнадесетте държави в писмо до ирландския премиер Майкъл Мартин, видяно от POLITICO.

Подписалите са България, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания.

Италианският премиер Джорджия Мелони и румънският президент Никушор Дан координираха инициативата и ще организират неформална среща на тези страни в рамките на следващия Европейски съвет на 15 и 16 октомври.

Многогодишната финансова рамка, или MFF, финансира всичко - от субсидии за фермери до помощ за развитие и е сред най-трудните преговори в Брюксел. През 2025 г. Европейската комисия предложи бюджет от близо 2 трилиона евро за периода 2028-2034 г. и прехвърли стотици милиарди от земеделието и регионалните плащания, известни като политика на сплотеност, към нови приоритети като отбрана и конкурентоспособност.

Така наречената група Приятели на сплотеността предупреди, че по-нататъшните съкращения на земеделието и сплотеността "само ще отслабят бюджета и ще рискуват да подкопаят обществената подкрепа за европейския проект."

Ирландският преговорен документ, или негобокс, ще подготви сцената за дискусии между 27-те лидери на ЕС по време на срещата на върха в Брюксел през октомври.

Правителствата на ЕС бързат да постигнат окончателно споразумение помежду си до края на годината, преди националните избори във Франция, Полша и Италия да заплашат да провалят преговорите.

Един от най-чувствителните въпроси е въвеждането на нови данъци в целия ЕС, известни като собствени ресурси, за финансиране на бюджета. Комисията предложи пет нови такси, които се очаква да генерират 66 милиарда евро годишно.

Данъчният пакет е силно подкрепен от Франция, но отделни предложения са били противопоставени от няколко национални правителства, които се страхуват, че ще бъдат непропорционално засегнати от тези такси.

17-те държави написаха в писмото, че новите собствени ресурси "трябва да бъдат истински, справедливи, прости и нерегресивни."

За да се създаде повече свобода, те подновиха призивите за отлагане на изплащането на постковидния дълг, който се очаква да струва 25 милиарда евро годишно, и се противопоставиха на бюджетните отстъпки към по-богатите страни, известни като отстъпки.

Още по темата

ЕС отпусна 2,9 млрд. евро бюджетна подкрепа за Украйна

ЕС отпусна 2,9 млрд. евро бюджетна подкрепа за Украйна

Шест държави от ЕС искат бюджетни съкращения и отказват общ заем

Шест държави от ЕС искат бюджетни съкращения и отказват общ заем

ЕС и Украйна осигуриха средствата за бюджета и отбраната на Киев за 2026 г.

ЕС и Украйна осигуриха средствата за бюджета и отбраната на Киев за 2026 г.

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Саудитска Арабия подготвя офанзива срещу хутите заради контрола над Баб ел Мандеб

Саудитска Арабия подготвя офанзива срещу хутите заради контрола над Баб ел Мандеб

ЕС отпусна 2,9 млрд. евро бюджетна подкрепа за Украйна

ЕС отпусна 2,9 млрд. евро бюджетна подкрепа за Украйна

ЕС добавя 130 млн. евро за дронове за охрана на границите

ЕС добавя 130 млн. евро за дронове за охрана на границите

Г-7 се съгласи да освободи петролните си резерви след натиск от САЩ

Г-7 се съгласи да освободи петролните си резерви след натиск от САЩ

Зеленски: Русия ще засили атаките срещу Украйна с наближаването на изборите в САЩ

Зеленски: Русия ще засили атаките срещу Украйна с наближаването на изборите в САЩ

Водещи

Саудитска Арабия подготвя офанзива срещу хутите заради контрола над Баб ел Мандеб

Саудитска Арабия подготвя офанзива срещу хутите заради контрола над Баб ел Мандеб

  • Преди 8 минути
Полша намалява акциза и ДДС върху горивата

Полша намалява акциза и ДДС върху горивата

  • Преди 20 минути
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който сърцето преглежда старите си договори

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който сърцето преглежда старите си договори

  • Преди 25 минути
Най-важното от спорта на 02.10.2026 година

Най-важното от спорта на 02.10.2026 година

  • Преди 26 минути
ЦИК определи местата и броя на секциите в чужбина за президентските избори

ЦИК определи местата и броя на секциите в чужбина за президентските избори

Димитър Хаджидимитров: Нормализира се ситуацията с цените на горивата на международните пазари

Димитър Хаджидимитров: Нормализира се ситуацията с цените на горивата на международните пазари

17 държави обединяват сили, за да се противопоставят на съкращенията на бюджета на ЕС

17 държави обединяват сили, за да се противопоставят на съкращенията на бюджета на ЕС

  • Преди 47 минути
Най-важното от България на 02.10.2026 г.

Най-важното от България на 02.10.2026 г.

Новак Джокович изравни рекорд на Надал

Новак Джокович изравни рекорд на Надал

  • Преди 51 минути
Няколко пожара се разразиха днес в Кюстендилско

Няколко пожара се разразиха днес в Кюстендилско

Областният управител на Бургас: Държавата получи възможност да реши проблема с пречиствателната станция в Свети Влас

Областният управител на Бургас: Държавата получи възможност да реши проблема с пречиствателната станция в Свети Влас

Локомотив Пловдив обяви: Търси се нов собственик

Локомотив Пловдив обяви: Търси се нов собственик

ЕС отпусна 2,9 млрд. евро бюджетна подкрепа за Украйна

ЕС отпусна 2,9 млрд. евро бюджетна подкрепа за Украйна

  • Преди 1 час
Почина Мирослав - първият двойно трансплантиран пациент в страната

Почина Мирослав - първият двойно трансплантиран пациент в страната

  • Преди 2 часа
ЕС добавя 130 млн. евро за дронове за охрана на границите

ЕС добавя 130 млн. евро за дронове за охрана на границите

  • Преди 2 часа