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ЦИК определи местата и броя на секциите в чужбина за президентските избори

ЦИК определи местата и броя на секциите в чужбина за президентските избори
БТА

Най-много секции са предвидени в Обединеното кралство – 82 и в Турция – 78

Със свое решение Централната избирателна комисия (ЦИК) определи местата и броя на секциите в чужбина за президентските избори на 25 октомври. 

Най-много секции са предвидени в Обединеното кралство – 82 и в Турция – 78.

В Германия секциите ще бъдат 70, в Испания – 67, а в САЩ – 44.

Част от секциите са предвидени под условие за получаване на съгласие от приемащата държава не по-късно от 22 октомври. Това се отнася за секции в Италия и Китай, за всички секции извън дипломатическите и консулските представителства в Норвегия и за секцията в Леобен, Австрия.

В Чехия ще бъдат образувани три секции, всички в посолството в Прага. Според получена нота от приемащата държава секции могат да бъдат разкривани само в дипломатическото представителство. Поради това няма да бъдат образувани секции в Бърно, Ихлава, Либерец, Млада Болеслав и Пилзен.

В Гърция няма да бъдат разкрити секции на остров Тасос и в Ханиоти, Халкидики. Генералното консулство в Солун е посочило, че тези места са посещавани от български граждани основно през активния летен туристически сезон, а подадените заявления за гласуване са съответно пет и две.

В Испания няма да бъде разкрита секция в Арчидона, за която няма подадени заявления. В решението ЦИК посочва, че изцяло се съобразява с мотивираните предложения на Министерството на външните работи.

В Санкт Петербург също няма да бъде образувана секция. Посолството в Москва е изразило притеснения, свързани с преустановеното дипломатическо присъствие в града, липсата на гаранция за получаване на разрешение от приемащата държава и рискове за сигурността. Българските граждани, заявили желание да гласуват в Санкт Петербург, могат да бъдат добавени към списъка на гласоподавателите за посолството в Москва, се посочва в мотивите.

Предвидено е разкриването на допълнителни секции в Барселона и Цариброд заради прекомерната натовареност на досегашните секции.

Във Франция секциите в Маринян и Марсилия се обединяват под наименованието Марсилия/Маринян поради близостта на двете места.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.

Последният ден за подаване на заявления за гласуване извън страната беше 29 септември. ЦИК обяви списъка на местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън България на 3 септември. 

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